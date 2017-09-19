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Рынок акций США закрылся ростом 15 сентября, Dow Jones прибавил 0,29%
06:49 18.09.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, финансов и промышленности.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,29%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,18%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 0,30%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Boeing Co, которые подорожали на 3,77 п. (1,54%), закрывшись на отметке в 249,00. Котировки Verizon Communications Inc выросли на 0,68 п. (1,44%), завершив торги на уровне 47,86. Бумаги Intel Corporation выросли в цене на 0,52 п. (1,43%), закрывшись на отметке 37,00.
Лидерами падения стали акции Pfizer Inc, цена которых упала на 0,37 п. (1,04%), завершив сессию на отметке 35,36. Акции Visa Inc поднялись на 0,78 п. (0,74%), закрывшись на уровне 105,30, а Goldman Sachs Group Inc снизились в цене на 1,63 п. (0,72%) и завершили торги на отметке 225,22.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции NVIDIA Corporation, которые подорожали на 6,32% до отметки 180,11, First Solar Inc, которые набрали 4,17%, закрывшись на уровне 50,45, а также акции Western Digital Corporation, которые повысились на 3,18%, завершив сессию на отметке 88,52.
Лидерами падения стали акции Oracle Corporation, которые снизились в цене на 7,67%, закрывшись на отметке 48,74. Акции компании Acuity Brands Inc потеряли 4,21% и завершили сессию на уровне 170,50. Котировки Carnival Corporation снизились в цене на 4,07% до отметки 65,94.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Mirati Ther, которые подорожали на 135,79% до отметки 11,20, Helios and Matheson Analytics Inc, которые набрали 39,54%, закрывшись на уровне 3,670, а также акции Xcel Brands Inc, которые повысились на 30,77%, завершив сессию на отметке 4,25.
Лидерами падения стали акции Yangtze River Development Ltd, которые снизились в цене на 28,77%, закрывшись на отметке 16,34. Акции компании Trans World Entertainment Corp потеряли 26,79% и завершили сессию на уровне 2,050. Котировки FalconStor Software Inc снизились в цене на 26,60% до отметки 0,410.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1911) превысило количество закрывшихся в минусе (1168), а котировки 147 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1458 компаний подорожали, 1063 снизились, a 116 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций NVIDIA Corporation выросли до исторического максимума, поднявшись на 6,32%, 10,71 п., и завершили торги на отметке 180,11. Котировки акций First Solar Inc выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 4,17%, 2,02 п., и завершили торги на отметке 50,45. Котировки акций Boeing Co выросли до исторического максимума, подорожав на 1,54%, 3,77 п., и завершили торги на отметке 249,00. Котировки акций Mirati Ther выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 135,79%, 6,45 п., и завершили торги на отметке 11,20.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 2,11% до отметки 10.22.
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