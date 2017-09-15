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Фондовые индексы Украины в пятницу еще немного снизились
19:46 15.09.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу еще немного снизились: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,24% - до 1124,86 пункта, индекс ПФТС – на 0,1%, до 290,26 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,34 млн грн, в том числе акциями 10,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 35,4 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Укрнафты" (-1,52%), "Донбассэнерго" (-1,11%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,76%).
Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+1,11%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,73%) и "Мотор Сичи" (+0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 1,87% - до 570,76 пункта при объеме торгов почти 30 млн злотых (219 млн грн).
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Кернела" (-3,36%), "Агротона" (-2,87%) и "Астарты" (-1,5%).
Выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+1,41%) и "Милкиленда" (+1,16%).
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