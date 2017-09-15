Биржи АТР торгуются разнонаправленно 15 сентября на новостях об очередном запуске ракеты КНДР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы отыгрывают сообщения об очередном пуске ракеты Северной Кореей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,32% - до 3360,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,01%, до 1993,59 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,3% - до 27861,42 пункта. Корейский KOSPI опускался на 0,17% - до 2373,65 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,63%, до 5702,4 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - рос на 0,56%, до 19918,04 пункта.

Участники рынка реагируют на сообщения о том, что утром КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан. Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усилившую экономические санкции против Пхеньян в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание.

Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" на фоне нового ракетного испытания заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.

В то же время трейдеры ожидают заседания Банка Японии, которое состоится на следующей неделе. На прошлом заседании регулятор сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% - и принял решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне, близком к 0%.