Фондовые индексы США 14 сентября двигались в разных направлениях

Американские фондовые индексы в четверг демонстрировали разнонаправленную динамику, тогда как в среду и вторник все три ведущих индекса закрылись на рекордных максимумах.

Напряженность между США и Северной Кореей несколько уменьшилась, тогда как политические противоречия в Вашингтоне, судя по всему, ослабли, что оказало поддержку фондовым рынкам на этой неделе.

Тем не менее, многие инвесторы занимали выжидательную позицию из-за потенциальных рисков, включая признаки ускорения инфляции в США и ожидаемые предложения республиканцев относительно налоговой реформы.

DJ Industrial Average подрос на 48 пунктов, или на 0,2%, до 22205 пунктов. S&P 500 опустился менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite понизился на 0,3%.

Лидерами роста в составе DJIA стали бумаги United Technologies и Boeing, добавив примерно 36 пунктов к росту индекса.

Акции United Technologies выросли на 2,3%, тогда как бумаги Boeing повысились на 1,3%.

Бумаги Tiffany и Under Armour были одними из главных аутсайдеров в составе S&P 500.

Нефтегазовый субиндекс S&P 500 прибавил 0,5% на фоне восстановления цен на нефть ввиду падения мировых запасов и повышения спроса.

Многие инвесторы полагают, что высокие прибыли американских компаний и рост ВВП США продолжат оказывать поддержку фондовым рынкам, тогда как другие признаются в наличии некоторой нервозности из-за столь длительного ралли. Будущие повышения процентных ставок могут вызвать волатильность рынков, считают аналитики.

"В текущих условиях пассивные инвестиции становятся все более рискованными, - сказал Том Стрингфеллоу из Frost Investments. - К рискам можно отнести как более масштабное, чем ожидается, повышение процентных ставок, так и какое-либо существенное геополитическое событие".

Ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок в США в четверг выросли после того, как опубликованные данные показали ускорение роста потребительских цен в США.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, инвесторы оценивали вероятность еще одного ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году примерно в 53% против 31% неделю назад. Сдержанные темпы инфляции в США заставили многих инвесторов усомниться в перспективах повышения процентных ставок ФРС.

"Очередное повышение ставок (ФРС) может произойти в декабре", - сказали в UBS Group.

Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, в четверг упал на 0,2%.

Доходность 10-летних гособлигаций США, согласно данным Tradeweb, немного повысилась, до 2,198% против 2,194% в среду.

Европейский Stoxx Europe 600 повысился на 0,1%, тогда как азиатские биржи по большей части отреагировали спадом на разочаровывающие данные по экономике Китая.