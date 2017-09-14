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Рынок акций Украины завершил торги 14 сентября в "красной зоне"
18:13 14.09.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,75% - до 1127,6 пункта, индекс ПФТС - на 0,2%, до 290,54 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 77,35 млн грн, в том числе акциями - 0,49 млн грн.
Все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Центрэнерго" (-2,09%), "Донбассэнерго" (-0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,63%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (-0,99%) и "Мотор Сичи" (-0,37%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,61% - до 575,35 пункта при объеме торгов 5,5 млн злотых (40,15 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали акции "Кернела" (+3,63%), Coal Energy (+2,35%) и "Агротона" (+1,37%).
Дешевели акции "Милкиленда" (-1,15%) и агрохолдинга ИМК (-0,76%).
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