Биржи АТР в основном снижаются 14 сентября после публикации слабых статданных Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в четверг в основном в минусе, инвесторы отыгрывают слабые статданные по Китаю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.40 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,17% - до 3378,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite рос на 0,01%, до 1995,25 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,42% - до 27776,52 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,22% - до 2365,45 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,22%, до 5732,7 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,31%, до 19804,27 пункта.

Показатели промышленного производства и розничных продаж, опубликованные ранее государственным статистическим бюро страны, оказались хуже прогнозов аналитиков. Так, объем промышленного производства в Китае в августе вырос на 6,0% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года при прогнозе в 6,6%.

Показатель оказался и ниже, чем в июле, когда промышленное производство выросло на 6,4%. При этом за восемь первых месяцев 2017 года объем промышленного производства в Китае увеличился на 6,7%.

Розничные продажи в Китае в августе выросли при этом на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Эксперты ожидали роста показателя на 10,5%. В июле рост розничных продаж составил 10,4%. При этом рост продаж с января по август составил также 10,4%. Общая сумма продаж за август составила 3,03 триллиона юаней (464,1 миллиарда долларов). Сумма продаж за первые восемь месяцев 2017 года составила 23,23 триллиона юаней (3,55 триллиона долларов).

Теперь трейдеры ожидают публикации статданных США по инфляции. Аналитики ожидают, что инфляция в стране в августе ускорилась до 1,8% с июльских 1,7%. Последние три месяца показатель оказывался хуже прогноза аналитиков.