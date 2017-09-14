Фондовые индексы США 13 сентября закрылись на рекордных максимумах уже второй день подряд

На протяжении текущей недели основные фондовые индексы каждый день отмечались ростом, так как инвесторы были в меньшей степени обеспокоены напряженностью между США и Северной Кореей. Кроме того, последствия урагана "Ирма", обрушившегося на Флориду, оказались менее масштабными, чем ожидалось ранее.

Во вторник все три основных индекса впервые с 26 июля закрылись на рекордных максимумах, повторив то же самое в среду.

Некоторые инвесторы отметили, что непрерывный характер данного ралли вызывает у них нервозность. При этом многие участники рынка указывают на тот факт, что фондовые рынки получают поддержку со стороны позитивной экономической ситуации в США и высоких прибылей американских компаний, поэтому дальнейший рост индексов вполне оправдан.

DJ Industrial Average колебался между ростом и снижением, завершив торги с повышением на 39,32 пункта, или 0,2%, по 22158,18 пункта.

S&P 500 прибавил 1,89 пункта, или 0,1%, повысившись до 2498,37 пункта, а Nasdaq Composite закрылся с повышением на 5,91 пункта, или на 0,1%, по 6460,19 пункта. Оба индекса перешли на позитивную территорию во второй половине сессии среды.

Однако многие инвесторы сохраняют осторожность, ссылаясь на существенное ралли на фондовых рынках, которое практически не прерывалось, и завышенные оценки акций. По данным сентябрьского опроса, проведенного Bank of America Merrill Lynch, доля фондовых управляющих, которые предпочли защититься от резкого спада на фондовом рынке, подскочила на рекордную величину за 14 месяцев.

Акции нефтегазовых компаний в среду входили в число лидеров, повышаясь вместе с ценами на нефть. Как сообщило Управление энергетической информации Минэнерго США, запасы бензина на неделе 2-8 сентября продемонстрировали рекордное сокращение.

Нефтегазовый субиндекс S&P 500 поднялся на 1,2%, отметившись ростом уже на протяжении девяти сессий из последних десяти.

Акции Chevron повысились на 1,5%, а бумаги Chesapeake Energy выросли в цене на 5,3%.

Октябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX завершили торги с повышением на 1,07 доллара США, или на 2,2%, по 49,30 доллара за баррель.

Опубликованные в среду данные показали, что индекс конечного спроса PPI в США в августе вырос на 0,2% по сравнению с июлем. Фондовые рынки практически не отреагировали на эти данные, а доллар немного укрепился. Индекс PPI показал наиболее существенный рост с апреля текущего года, но все равно оказался ниже прогноза экономистов, опрошенных Wall Street Journal.

Индекс доллара WSJ, отслеживающий стоимость доллара США против корзины из 16 валют, вырос на 0,5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, поднялась до 2,194% против 2,171% во вторник.

Слабые данные по инфляции в США заставляют многих сомневаться в том, что в декабре Федеральная резервная система сможет вновь повысить свои процентные ставки.

ФРС может отложить дальнейшее повышение процентных ставок до тех пор, пока годовая инфляция не приблизится к целевому уровню в 2%, заявил Марк Хеппенстолл, инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management.

Индекс Stoxx Europe 600 колебался между ростом и снижением и по итогам торгов добавил менее 0,1%, прервав пятидневное ралли.

В Японии Nikkei Stock Average вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%, а южнокорейский Kospi снизился на 0,2%.