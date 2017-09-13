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Рынок акций Украины завершил торги 13 сентября умеренным снижением
19:29 13.09.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торговую сессию в среду умеренным снижением: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,28% - до 1136,13 пункта, индекс ПФТС - на 0,08%, до 291,12 пункта.
Объем торгов на УБ составил 15 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 415,5 млн грн, в том числе акциями - 0,35 млн грн.
Среди индексных акций УБ снизились в цене бумаги "Центрэнерго" (-1,04%), "Мотор Сичи" (-0,35%) и "Укрнафты" (-0,08%).
Вразрез индексной динамике выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,29%) и "Донбассэнерго" (+0,07%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,72%) и "Мотор Сичи" (+0,14%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 1,34% - до 571,87 пункта при объеме торгов 5,26 млн злотых (38,4 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Астарты" (-2,2%), агрохолдинга ИМК (-2,05%) и "Милкиленда" (-1,69%).
Выросли в цене акции Coal Energy (+3,66%) и "Агротона" (+0,34%).
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