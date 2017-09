Фондовые индексы АТР изменились разнонаправленно 13 сентября, подорожали акции финкомпаний

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду.

Японский индекс Nikkei 225 вырос к закрытию рынка на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял менее 0,1%.

Интерес инвесторов к рискованным активам восстановился на этой неделе благодаря ослаблению урагана "Ирма", а также отсутствию новых негативных сигналов из КНДР.

"Мы наблюдаем пересмотр отношения инвесторов к риску в последние дни, - отмечает аналитик Saxo Capital Markets Тарек Хорчани. - КНДР не предпринимает новых действий, и валюты "тихой гавани" ослабляются. Это изменило настрой рынков".

Котировки акций австралийских и японских финкомпаний выросли в среду благодаря повышению доходностей облигаций в предыдущие дни. Стоимость бумаг Sumitomo Mitsui Financial увеличилась по итогам торгов на 1,5%, Mizuho Financial - на 1%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,5%.

Акции поставщиков Apple Inc., представившей во вторник три новых iPhone, подешевели в среду, поскольку американская компания сообщила об отсрочке начала приема заказов на флагманский iPhone X. Прием заказов на это устройство начнется лишь 27 октября, а его продажи - 3 ноября, сообщили в компании.

Бумаги японских TDK и Murata Manufacturing подешевели на 1%, тайваньских Largan Precision, Hon Hai Precision и TSMC - соответственно на 3,8%, 1,3% и 0,5%.

Тайваньский индекс Taiex на этом фоне снизился на 0,7%.