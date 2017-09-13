Фондовые индексы США 12 сентября закрылись на рекордных максимумах

На прошлой неделе стало понятно, что разрушения от урагана "Ирма" будут не столь масштабными, как ожидалось ранее, тогда как многие НПЗ в Техасе вернулись к работе после урагана "Харви", а Северная Корея не стала проводить очередные ракетные испытания. Кроме того, Конгресс США одобрил финансирование правительства до конца месяца.

Рост ВВП США и мировой экономики в сочетании с высокими прибылями американских компаний тоже помог фондовым рынкам восстановиться, отмечают аналитики.

DJ Industrial Average во вторник вырос на 61,49 пункта, или на 0,3%, до 22118,86 пункта, несколько превысив свой рекордно высокий уровень закрытия 7 августа. Индекс S&P 500 вырос на 8,37 пункта, или на 0,3%, до 2496,48 пункта, тогда как Nasdaq Composite вырос на 22,02 пункта, или на 0,3%, до 6454,28 пункта. Впервые с 26 июля все три основных индекса закрылись на рекордно высоких уровнях.

Бумаги финансовых компаний в составе S&P 500 выросли на 1,2%, тогда как акции Goldman Sachs Group повысились на 2,2%, добавив более 30 пунктов к росту DJIA.

Доходность 10-летних гособлигаций США во вторник выросла до 2,171% против 2,125% в понедельник, так как спрос на активы-убежища снизился. Золото подешевело на 0,2%, а японская иена ослабла против доллара США.

При этом инвесторы по-прежнему несколько обеспокоены перспективой существенной коррекции на фондовых рынках.

Участники рынка будут ждать отчета по числу заявок на пособие по безработице в США, который выйдет в четверг и позволит оценить ущерб, нанесенный ураганом "Ирма" американской экономике. После урагана "Харви", обрушившегося на Техас в августе, число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе резко выросло.