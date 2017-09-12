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Биржи АТР в основном растут 12 сентября из-за сохранения спроса на рисковые активы
08:28 12.09.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются с положительной динамикой во вторник, так как среди инвесторов продолжают преобладать рисковые настроения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.10 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,07% - до 3378,78 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1994,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,01% - до 27952,99 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,18% - до 2363,43 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,74%, до 5755,2 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 1,23% - до 19785,58 пункта.
Поддержку индексам по-прежнему оказывает ослабление геополитической напряженности. Рынки продолжают расти после того, как Северная Корея не осуществила нового ракетного пуска и не проводила военных испытаний в минувшие выходные.
Ранее, 3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Совбез ООН в понедельник вечером ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат ее экспортные и импортные возможности.
Росту азиатских индексов способствуют и данные о продолжающемся ослаблении урагана "Ирма". По последней информации Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC), "Ирма" ослабла до уровня тропической депрессии. Сейчас она движется на северо-запад со скоростью 24 километра в час.
Ураган "Ирма" обрушился на юго-западную часть Флориды в воскресенье вечером. Стихия также затронула соседние штаты - Алабаму, Джорджию, Южную Каролину и Северную Каролину.
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