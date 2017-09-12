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Американские фондовые индексы 11 сентября выросли ввиду ослабления опасений вокруг урагана "Ирма" и Северной Кореи
07:43 12.09.2017 |
Доллар США и американские фондовые индексы в понедельник отметились ростом ввиду ослабления опасений вокруг урагана "Ирма" и Северной Кореи, тогда как котировки гособлигаций США упали.
DJ Industrial Average впервые с 16 августа закрылся выше отметки 22000 пунктов, показав рост на 259 пунктов, или на 1,2%, до 22057 пунктов.
Акции страховых компаний значительно выросли, так как разрушения от урагана "Ирма" были менее существенными, чем ожидалось. Бумаги Universal Insurance подорожали на 13,2%, HCI Group – на 17,5%, а Heritage Insurance – на 21,6%.
Акции Apple выросли в цене на 1,8%, бумаги Tesla подорожали на 5,9%, а бумаги Teva Pharmaceutical прибавили в цене 19,4%.
Индекс волатильности CBOE упал на 1,36 пункта, до 10,76 пункта.
STOXX Europe 600 повысился на 1,0%, немецкий DAX вырос на 1,4%, британский FTSE прибавил 0,5%, а французский CAC повысился на 1,2%.
Котировки гособлигаций США упали, так как инвесторы переключились на более рискованные активы. Доходность 10-летних гособлигаций США в понедельник повысилась до 2,125% против 2,058% в пятницу.
Октябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX в понедельник закрылись с повышением на 59 центов, или на 1,2%, по 48,07 доллара за баррель. Нефть Brent завершила торги с повышением на 6 центов, или на 0,1%, по 53,84 доллара за баррель.
Фьючерсы на золото упали на 1,4%, до 1326 долларов США за тройскую унцию, тогда как фьючерсы на серебро снизились на 0,8%, до 17,79 доллара за тройскую унцию.
Доллар США восстановился, отыграв большую часть потерь за предыдущие два дня. Индекс доллара ICE в понедельник вырос до 91,89 против 91,35 в пятницу, самого низкого уровня закрытия с января 2015 года.
Инвесторы продавали японскую иену и швейцарский франк ввиду возросшей склонности к риску. Пара доллар США/японская иена в понедельник выросла на 1,5%, до 109,39, а пара доллар США/швейцарский франк выросла на 1,2%, до 0,9560.
Пара евро/доллар США отступила с отметки 1,2000, снизившись на 0,7%, до 1,1951. По словам представителя Европейского центрального банка Бенуа Кере, усиление курса евро может привести к нежелательному ужесточению финансовых условий и ухудшению перспектив инфляции в еврозоне.
Пара британский фунт/доллар США упала на 0,3%, до 1,3162, прервав четырехдневный рост. Пара евро/британский фунт снизилась на 0,4%, до 0,9077, достигнув самого низкого уровня с 10 августа. Банк Англии в четверг озвучит свое очередное решение по процентным ставкам.
Рост доходности гособлигаций Канады позволил канадскому доллару удержать свои позиции против доллара США. Пара доллар США/канадский доллар упала до 1,2108 против 1,2152 в пятницу.
Тем временем пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,4%, до 0,8028, а пара новозеландский доллар/доллар США упала на 0,2%, до 0,7252.
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