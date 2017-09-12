Рынок акций Украины завершил торги 11 сентября снижением

Объем торгов на УБ составил 7,2 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 9,8 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ наиболее сильно упали в стоимости бумаги "Мотор Сичи" (-4,67%), "Центрэнерго" (-1,06%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,86%).
Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+0,89%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,23%) и "Центрэнерго" (-0,09%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,43% - до 581,25 пункта при объеме торгов 5,7 млн злотых (41 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги Coal Energy (-3,75%), "Агротона" (-2,86%) и "Астарты" (-1,62%).
Выросли в цене только акции "Кернела" (+0,73%).