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Биржи АТР растут 11 сентября на склонности инвесторов к риску
08:06 11.09.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник утром на увеличении склонности инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,13% - до 3369,56 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,36%, до 1982,91 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,99% - до 27942,25 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,79% - до 2362,28 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,77%, до 5716,1 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 рос на 1,42% - до 19548,09 пункта.
Рынки Азии ожидает позитивное начало недели на фоне ослабления геополитического напряжения, связанного с Северной Кореей, и завершения урагана "Ирма", приводит агентство Market Watch мнение рыночного стратега IG Цзиньгуя Паня (Jingyi Pan).
Ранее рынки были под давленем из-за роста геополитической напряженности вокруг Корейского полуострова. КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Вместе с этим метеослужба США сообщила о снижении категории опасности урагана "Ирма" с третьей до второй. Средняя скорость ветра урагана снизилась до 110 миль в час (175 километров в час). Центр урагана проходит через город Нейплс (округ Койлер, штат Флорида).
Уменьшение спроса на рисковые активы также привело к ослаблению иены, что поддерживает японский Nikkei 225. Удешевление национальной валюты положительно влияет на стоимость акций экспортоориентированных компаний, так как увеличивает их доход в национальной валюте. Так, акции Sony дорожают на 3,63%, Mazda Motor - на 2,11%, Honda Motor - растут в цене на 1,92%.
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