Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,06%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов финансов, коммунальных услуг и здравоохранения. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, технологий и потребительских услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,06%, индекс S&P 500 опустился на 0,15%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,59%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции The Travelers Companies Inc, которые подорожали на 4,58 п. (3,98%), закрывшись на отметке в 119,76. Котировки Home Depot Inc выросли на 1,73 п. (1,10%), завершив торги на уровне 159,66. Бумаги Boeing Co выросли в цене на 2,47 п. (1,05%), закрывшись на отметке 238,78.

Лидерами падения стали акции Apple Inc, цена которых упала на 2,63 п. (1,63%), завершив сессию на отметке 158,63. Акции Wal-Mart Stores Inc поднялись на 1,24 п. (1,55%), закрывшись на уровне 78,88, а Intel Corporation снизились в цене на 0,35 п. (0,98%) и завершили торги на отметке 35,19.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции XL Group Ltd, которые подорожали на 5,84% до отметки 38,61, Chubb Ltd, которые набрали 4,43%, закрывшись на уровне 140,85, а также акции AbbVie Inc, которые повысились на 4,35%, завершив сессию на отметке 85,340.

Лидерами падения стали акции Equifax Inc, которые снизились в цене на 13,66%, закрывшись на отметке 123,23. Акции компании Kroger Company потеряли 7,51% и завершили сессию на уровне 21,06. Котировки Range Resources Corporation снизились в цене на 7,43% до отметки 16,58.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Oncobiologics Inc, которые подорожали на 124,44% до отметки 2,02, Kura Oncology Inc, которые набрали 72,26%, закрывшись на уровне 11,800, а также акции Eleven Biotherapeutics Inc, которые повысились на 38,66%, завершив сессию на отметке 1,6500.

Лидерами падения стали акции Tintri Inc, которые снизились в цене на 31,89%, закрывшись на отметке 4,55. Акции компании Citius Pharmaceuticals Inc потеряли 19,35% и завершили сессию на уровне 3,250. Котировки Lifevantage Corporation снизились в цене на 19,33% до отметки 3,880.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1678) превысило количество закрывшихся в плюсе (1413), а котировки 143 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1246 компаний подорожали, 1223 снизились, a 173 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Kroger Company упали до 3-летнего минимума, подешевев на 7,51%, 1,71 п., и завершили торги на отметке 21,06. Котировки акций AbbVie Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 4,35%, 3,560 п., и завершили торги на отметке 85,340. Котировки акций Range Resources Corporation упали до минимума, упав на 7,43%, 1,33 п., и завершили торги на отметке 16,58. Котировки акций Home Depot Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 1,10%, 1,73 п., и завершили торги на отметке 159,66. Котировки акций Tintri Inc упали до исторического минимума, упав на 31,89%, 2,13 п., и завершили торги на отметке 4,55. Котировки акций Kura Oncology Inc выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 72,26%, 4,950 п., и завершили торги на отметке 11,800.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 5,54% до отметки 12.19.