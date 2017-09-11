Финансовые новости
- |
- 11.09.17
- |
- 08:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,06%
07:07 11.09.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов финансов, коммунальных услуг и здравоохранения. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, технологий и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,06%, индекс S&P 500 опустился на 0,15%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,59%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции The Travelers Companies Inc, которые подорожали на 4,58 п. (3,98%), закрывшись на отметке в 119,76. Котировки Home Depot Inc выросли на 1,73 п. (1,10%), завершив торги на уровне 159,66. Бумаги Boeing Co выросли в цене на 2,47 п. (1,05%), закрывшись на отметке 238,78.
Лидерами падения стали акции Apple Inc, цена которых упала на 2,63 п. (1,63%), завершив сессию на отметке 158,63. Акции Wal-Mart Stores Inc поднялись на 1,24 п. (1,55%), закрывшись на уровне 78,88, а Intel Corporation снизились в цене на 0,35 п. (0,98%) и завершили торги на отметке 35,19.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции XL Group Ltd, которые подорожали на 5,84% до отметки 38,61, Chubb Ltd, которые набрали 4,43%, закрывшись на уровне 140,85, а также акции AbbVie Inc, которые повысились на 4,35%, завершив сессию на отметке 85,340.
Лидерами падения стали акции Equifax Inc, которые снизились в цене на 13,66%, закрывшись на отметке 123,23. Акции компании Kroger Company потеряли 7,51% и завершили сессию на уровне 21,06. Котировки Range Resources Corporation снизились в цене на 7,43% до отметки 16,58.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Oncobiologics Inc, которые подорожали на 124,44% до отметки 2,02, Kura Oncology Inc, которые набрали 72,26%, закрывшись на уровне 11,800, а также акции Eleven Biotherapeutics Inc, которые повысились на 38,66%, завершив сессию на отметке 1,6500.
Лидерами падения стали акции Tintri Inc, которые снизились в цене на 31,89%, закрывшись на отметке 4,55. Акции компании Citius Pharmaceuticals Inc потеряли 19,35% и завершили сессию на уровне 3,250. Котировки Lifevantage Corporation снизились в цене на 19,33% до отметки 3,880.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1678) превысило количество закрывшихся в плюсе (1413), а котировки 143 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1246 компаний подорожали, 1223 снизились, a 173 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Kroger Company упали до 3-летнего минимума, подешевев на 7,51%, 1,71 п., и завершили торги на отметке 21,06. Котировки акций AbbVie Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 4,35%, 3,560 п., и завершили торги на отметке 85,340. Котировки акций Range Resources Corporation упали до минимума, упав на 7,43%, 1,33 п., и завершили торги на отметке 16,58. Котировки акций Home Depot Inc выросли до исторического максимума, повысившись на 1,10%, 1,73 п., и завершили торги на отметке 159,66. Котировки акций Tintri Inc упали до исторического минимума, упав на 31,89%, 2,13 п., и завершили торги на отметке 4,55. Котировки акций Kura Oncology Inc выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 72,26%, 4,950 п., и завершили торги на отметке 11,800.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 5,54% до отметки 12.19.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подаст в ВТО еще один иск против России, - замминистра экономики Микольская
ТОП-НОВОСТИ
|"Прорыв" Саакашвили: Почему в этом шоу проиграли все актеры
|К управлению украинской ГТС проявляют интерес 4 крупные мировые компании, - Коболев
|Рост цен производителей в Украине в августе замедлился до 0,4%, в годовом измерении ускорился до 23,6% - Госстат
|Дефляция в Украине в августе составила 0,1% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Биржи АТР растут 11 сентября на склонности инвесторов к риску
|НБУ сменил главу департамента, отвечающего за рефинансирование банков
|Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,06%
|НБУ 8 сентября продал на межбанке $21 млн. через запрос лучшего курса
|Китайские власти планируют закрыть все биржи биткойна на территории страны
|Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно
|Инвестиционные эксперты оценивают объем нового выпуска евробондов Украины в пределах $2-2,5 млрд
Это интересно
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type
|11 способов понравиться начальнику
|Logitech представила компьютерная мышь со встроенным трекболом
|Раскрыта внешность самого большого вседорожника BMW
|ZTE Blade A2S: 100-долларовый смартфон с экраном Full HD
|В 2017 году злоумышленники похитили криптовалюту на сумму более $200 млн
|Шотландия рассчитывает на прекращение продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году