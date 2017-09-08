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Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно
21:42 08.09.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,1% - до 1136,47 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01 пункта - до 291,4 пункта.
Объем торгов на УБ составил 7,17 млн, в том числе акциями 6,9 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил 49,7 млн грн, в том числе акциями - 11 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Центрэнерго" (-0,49%), "Укрнафты" (-0,44%) и "Донбассэнерго" (-0,41%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,5%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,08%) и "Мотор Сичи" (-0,1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,78% - до 583,75 пункта при объеме торгов 6,5 млн злотых (46,8 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене бумаги Coal Energy (-3,61%), "Кернела" (-2,03%) и агрохолдинга ИМК (-0,37%).
Выросли в цене акции KSG Agro (+3,04%), "Милкиленда" (+1,67%) и "Агротона" (+1,02%).
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