Фондовые индексы Украины в пятницу изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в пятницу изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,1% - до 1136,47 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,01 пункта - до 291,4 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,17 млн, в том числе акциями 6,9 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 49,7 млн грн, в том числе акциями - 11 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Центрэнерго" (-0,49%), "Укрнафты" (-0,44%) и "Донбассэнерго" (-0,41%).

Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,5%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,08%) и "Мотор Сичи" (-0,1%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,78% - до 583,75 пункта при объеме торгов 6,5 млн злотых (46,8 млн грн).

В "индексной корзине" снизились в цене бумаги Coal Energy (-3,61%), "Кернела" (-2,03%) и агрохолдинга ИМК (-0,37%).

Выросли в цене акции KSG Agro (+3,04%), "Милкиленда" (+1,67%) и "Агротона" (+1,02%).

