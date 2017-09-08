Финансовые новости
- |
- 08.09.17
- |
- 10:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР торгуются 8 сентября без единой динамики на разнонаправленных факторах
08:25 08.09.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно на ряде факторов, среди которых внутренняя статистика по Японии, результаты заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) по монетарной политике, а также надвигающийся на США ураган "Ирма", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 3373,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1977,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,61% - до 27689,84 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,12% - до 2343,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,37%, до 5668,7 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 опускался на 0,47% - до 19305,36 пункта.
Рынки находятся под некоторым давлением из-за событий вокруг США. Так, ураган наиболее опасной, пятой категории "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и на выходных может достичь побережья Флориды. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.
Кроме того, инвесторы учитывают статданные по региону. Рост ВВП Японии во втором квартале 2017 года, по второй оценке, составил в квартальном выражении 0,6%, замедлившись по сравнению с пересмотренным показателем первого квартала в 1%, о чем ранее в пятницу сообщило правительство страны. Эксперты ожидали рост на уровне 0,7%. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне продемонстрировал рост на 2,5%. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 2,9%.
Инвесторы также оценивают решение ЕЦБ по монетарной политике и комментарии главы регулятора Марио Драги. По итогам заседания центробанк сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) - на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно по декабрь 2017 года. При этом Драги заявил, что ЕЦБ может принять решения о будущем программы QE уже в октябре текущего года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дроны-камикадзе: Какре оружие Украина купила в Польше
|Когда закодируют бесплатные каналы на спутнике
|Тарас Чорновіл: Просто треба уважно вслухатися в виступи юлиних адептів збереження нинішньої злочинної судової системи
|Украина объявила о выкупе евробондов-2019-2020гг за счет выпуска новых бумаг
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|7 сентября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $48,9 млн до $143,6 млн
|Золото понимается до годового максимума 8 сентября на слабом долларе
|Доллар продолжает дешеветь к евро 8 сентября после заседания ЕЦБ
|Биржи АТР торгуются 8 сентября без единой динамики на разнонаправленных факторах
|Американские фондовые рынки 7 сентября снизились, доходность облигаций упала
|Банкиры указывают на незначительное превышение спроса над предложением валюты на межбанке 7 сентября
Это интересно
|ZTE Blade A2S: 100-долларовый смартфон с экраном Full HD
|В 2017 году злоумышленники похитили криптовалюту на сумму более $200 млн
|Шотландия рассчитывает на прекращение продажи дизельных и бензиновых автомобилей к 2032 году
|9 качеств, которые помогут получить повышение
|Ученые научили нейросеть распознавать преступников с закрытыми лицами
|Huawei обошла Apple в рейтинге крупнейших мобильных брендов
|Nissan Leaf научился тормозить педалью газа