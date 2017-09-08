Биржи АТР торгуются 8 сентября без единой динамики на разнонаправленных факторах

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно на ряде факторов, среди которых внутренняя статистика по Японии, результаты заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) по монетарной политике, а также надвигающийся на США ураган "Ирма", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.54 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 3373,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1977,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,61% - до 27689,84 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,12% - до 2343,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,37%, до 5668,7 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 опускался на 0,47% - до 19305,36 пункта.

Рынки находятся под некоторым давлением из-за событий вокруг США. Так, ураган наиболее опасной, пятой категории "Ирма" движется вдоль островов Карибского бассейна и на выходных может достичь побережья Флориды. На территории Флориды и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, в ряде районов объявлена также эвакуация.

Кроме того, инвесторы учитывают статданные по региону. Рост ВВП Японии во втором квартале 2017 года, по второй оценке, составил в квартальном выражении 0,6%, замедлившись по сравнению с пересмотренным показателем первого квартала в 1%, о чем ранее в пятницу сообщило правительство страны. Эксперты ожидали рост на уровне 0,7%. В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне продемонстрировал рост на 2,5%. При этом эксперты прогнозировали рост показателя на 2,9%.

Инвесторы также оценивают решение ЕЦБ по монетарной политике и комментарии главы регулятора Марио Драги. По итогам заседания центробанк сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) - на уровне 60 миллиардов евро ежемесячно по декабрь 2017 года. При этом Драги заявил, что ЕЦБ может принять решения о будущем программы QE уже в октябре текущего года.