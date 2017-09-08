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Американские фондовые рынки 7 сентября снизились, доходность облигаций упала
07:29 08.09.2017 |
Американские фондовые индексы в четверг снизились, бумаги финансовых компаний просели ввиду снижения доходности облигаций и надвигающегося на США урагана "Ирма".
Опасения относительно нового стихийного бедствия привели к падению акций страховых компаний, которые уже и так пострадали из-за урагана "Харви".
Industrial Average опустился на 22,86 пункта, или на 0,1%, до 21784,78 пункта. S&P 500 потерял 0,44 пункта, или менее 0,1%, снизившись до 2465,10 пункта, Nasdaq Composite вырос на 4,55 пункта, менее чем на 0,1%, до 6397,87 пункта.
Субиндекс финансового сектора S&P 500 опустился на 1,7%, спад возглавили акции Everest Re Group и XL Group, снизившись на 6,8% и 5,1% соответственно.
Ожидается, что последствия урагана "Харви" будут влиять на показатели экономики США в ближайшие недели и месяцы. Согласно опубликованному в четверг отчету, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю 27 августа - 2 сентября резко выросло. Кроме того, опрошенные Wall Street Journal экономисты считают, что отрицательный вклад стихийного бедствия в ВВП США в 3-м квартале составит примерно 0,3 процентного пункта.
Некоторые эксперты полагают, что ураган "Ирма" в краткосрочной перспективе тоже негативно повлияет на экономические показатели. В данном случае ожидания относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы могут снизиться.
"ФРС может подойти к декабрьскому заседания с другим настроем", - сказал Том Райт из JMP Securities.
Доходность 10-летних гособлигаций США в четверг опустилась до 2,061% против 2,108% в среду.
Бумаги Walt Disney и Apple были в числе аутсайдеров DJIA, снизившись на 4,4% и 0,4% соответственно.
Индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,3%, так как Европейский центральный банк принял решение сохранить свою денежно-кредитную политику без изменений и подчеркнул хорошее состояние экономики еврозоны.
Пара евро/доллар США выросла на 0,9%, до 1,2028, после решения ЕЦБ. Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, упал на 0,7%.
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