Nikkei перешел к росту 7 сентября вслед за биржами США после решения Трампа по госдолгу

Японский фондовый индекс Nikkei 225 перешел к росту, следуя динамике бирж США и отыгрывая потери предыдущих сессий, - остальные биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.30 EET японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивался на 0,07% - до 19371,30 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,14% - до 3380,58 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,27%, до 1984,90 пункта. Гонконгский Hang Seng Index при этом уменьшался на 0,20% - до 27559,64 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 1,15% - до 2346,46 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - снижался на 0,17%, до 5679,8 пункта.

Биржи США выросли за ночь на решении президента Дональда Трампа о повышении потолка госдолга страны, что позволит обеспечить государственное финансирование до 15 декабря. Трамп также пообещал "в деталях заниматься" налоговой реформой в течение следующих двух недель. За позитивной динамикой бирж США последовали и торги в Азии.

По данным агентства Рейтер, инвесторы также отреагировали на сильные отчетности китайских компаний в секторе недвижимости и IT. Это поддерживает прогнозы на развитие экономики страны в нынешних темпах еще до конца года.

"Ожидается, что китайские биржи продолжат рост более сбалансированным темпом, так как беспокойства по поводу "нового экономического сектора" улеглись на фоне сильных показателей выручки растущих компаний", - цитирует агентство мнение аналитика China International Capital Corporation Limited (CICC) Чжоу Гуан (Zhou Guang).

Технический сектор и недвижимость выросли самыми быстрыми темпами. Акции крупного китайского застройщика China Vanke подпрыгнули на 7,61%.