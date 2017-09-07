Фондовые рынки США 6 сентября выросли после сильного снижения накануне

DJ Industrial Average в среду восстановился после худшей сессии за несколько недель при поддержке акций нефтегазовых и финансовых компаний.

Industrial Average вырос на 54 пункта, или 0,3%, до 21808 пунктов. Во вторник индекс "голубых фишек" завершил сессию с наиболее существенным снижением с 17 августа. S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 0,3%.

Благоприятные экономические данные по всему миру в этом году поддерживают фондовые рынки. Американские индексы летом установили серию рекордов, хотя инвесторы все больше беспокоятся насчет того, как долго бычий рынок еще сможет продержаться.

"Мы сохраняем долю акций в портфеле выше индикативного уровня и не считаем, что вчерашняя сессия была предвестником перемен, - сказал Джон Адамс, старший инвестиционный аналитик BMO Global Asset Management. - Мы склонны покупать бумаги на откатах".

Акции нефтегазовых компаний сегодня входят в число лидеров, повышаясь вместе с ценами на нефть. Нефтеперерабатывающие заводы в области Мексиканского залива начали возобновлять работу после урагана "Харви", что подстегнуло спрос. Цены на нефть марки WTI поднялись на 1%.

Нефтегазовый субиндекс S&P 500 повысился на 1,6%, а бумаги Chevron и Exxon Mobil вошли в число лидеров в DJIA.

Финансовый сектор восстанавливается после худшей сессии с середины мая. Банковский индекс KBW Nasdaq Bank вырос на 0,2%.

Во вторник бумаги финансовых компаний упали на фоне комментариев представителя Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард. Она заявила, что центральному банку следует быть осторожным с повышением краткосрочных процентных ставок, пока не будет уверенности в достижении целевого уровня годовой инфляции, составляющего 2%.

Фондовые индексы в среду растеряли часть прироста, а доходность американских гособлигаций снизилась после того, как вице-председатель ФРС Стэнли Фишер объявил о намерении уйти в отставку на несколько месяцев раньше истечения срока его полномочий.

В среду доходность 10-летних гособлигаций США, по данным Tradeweb, выросла до 2,108% против 2,072% во вторник, самого низкого уровня с ноября.

Участники рынка следят за ураганом "Ирма", который к воскресенью должен достичь побережья штата Флориды. Этот ураган является одним из самых мощных, когда-либо зафиксированным над Атлантическим океаном, и уже привел к эвакуации населения во Флориде, а также нарушению морского и воздушного транспортного сообщения.

Акции United Continental Holdings упали на 1,3% после того, как компания сообщила, что ураган "Харви" и ценовая конкуренция окажут давление на ее выручку в текущем квартале.

Инвесторы также обеспокоены сохранением напряженности после очередных ядерных испытаний в Северной Корее. Во вторник северокорейские власти заявили, что не боятся новых санкций со стороны США, и пригрозили ответными мерами.

"Хотя перспективы рынка в целом позитивны, существует множество факторов риска, - пояснил Ричард Бенсон, содиректор отдела портфельных инвестиций в Millennium Global Investments. - Я настроен позитивно, но имеется некоторая тревога".

Европейский индекс Stoxx Europe 600 в среду вырос менее чем на 0,1%. Многие участники рынка в Европе ждут заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которое пройдет в четверг.

Большинство экспертов ожидает, что ЕЦБ отложит анонс сворачивания стимулирующих мер до следующего месяца. Инвесторы ждут комментариев президента ЕЦБ Марио Драги, который, как предполагается, озвучит новые детали грядущего сворачивания программы количественного смягчения.

Гонконгский Hang Seng, который в этом году входит в число лидеров по росту среди ведущих мировых индексов, опустился сегодня на 0,5%, а японский Nikkei Stock Average потерял 0,1%.