Биржи АТР в основном опускаются 6 сентября вслед за рынками США на фоне геополитической напряженности

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются в "красной зоне", кроме Shenzhen Composite, индексы следуют динамике бирж США, которые находятся под давлением из-за геополитической напряженности вокруг ситуации с КНДР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,28% - до 3374,73 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,13%, до 1974,64 пункта. Гонконгский Hang Seng Index при этом уменьшался на 1,03% - до 27457 пунктов. Корейский KOSPI снижался на 0,37% - до 2317,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,40%, до 5683,4 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,19% - до 19349,31 пункта.

Биржи США закрылись снижением, что оказало влияние на индексы АТР. Американские индексы находятся под давлением после ядерного испытания Северной Кореи. КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Япония заявила решительный протест и призвала в кратчайшие сроки провести заседание Совета Безопасности ООН.

При этом инвесторы южнокорейской биржи "по-прежнему обращают особое внимание на риски, исходящие от Северной (Кореи - ред.)", передает агентство Рейтер слова аналитика KB Securities в Сеуле Ро Йонг-Сеок (Rhoo Yong-seok).

Внимание трейдеров также сосредоточено на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится позднее на этой неделе, 7 сентября. Также в этом месяце пройдет и встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая назначена на 20 сентября. Рынки ожидают решения регуляторов по монетарной политике регионов, что также окажет влияние и на рынки АТР.