Фондовые индексы США 5 сентября опустились на фоне обострения противостояния между США и Северной Кореей

DJ Industrial Average во вторник опустился на 234 пункта на фоне очередных угроз со стороны Северной Кореи и урагана "Ирма", надвигающегося на США.

Инвесторы скупают активы-убежища, включая золото и казначейские облигации США.

Индекс DJIA упал на 1,1%, до 21753, после падения почти на 278 пунктов ранее во вторник. Данное падение индекса было самым существенным с 17 августа.

S&P 500 откатился на 0,8%, Nasdaq Composite снизился на 0,9%. Индекс волатильности CBOE, который оценивает ожидаемые колебания S&P 500, подскочил более чем на 20%.

"Четкого плана действий в отношении Северной Кореи нет, - сказал Ларри Адам из Deutsche Bank. - Это заставляет участников рынка беспокоиться".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась до 2,072% с пятничного уровня в 2,157%, сообщает Tradeweb.

Снижение доходности облигаций спровоцировало падение финансового субиндекса S&P 500 на 2,2%. Акции финансовых компаний стали аутсайдерами в составе S&P 500: так, бумаги Goldman Sachs Group потеряли 3,6%, Bank of America - 3,2%.

Кроме того, очередной ураган, угрожающий США, привел к падению котировок акций страховых компаний: бумаги Everest Re Group упали в цене на 6,9%, XL Group - на 5,8%, а Travelers Cos. - на 3,7%.

Акции United Technologies в составе DJIA во вторник упали на 5,7%.

Несмотря на обострение напряженности между США и Северной Кореей, реакция рынка до сих пор была относительно сдержанной, однако эксперты предупреждают, что теперь геополитическая ситуация в мире может стать более неопределенной. В сочетании с отсутствием достаточного объема позитивных экономических данных и данных по корпоративным прибылям, это может заставить инвесторов избегать рисков, особенно учитывая тот факт, что индексы DJIA и S&P 500 росли на протяжении последних пяти месяцев.

"В данной ситуации участники рынка могут захотеть зафиксировать прибыль", - заявил Ларри Перуцци из Mischler Financial.

Сеньтябрьские фьючерсы на золото во вторник закрылись с повышением на 1,1%, по 1339,20 доллара США за тройскую унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с сентября 2016 года.

Stoxx Europe 600 упал на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi по итогам торгов тоже опустился на 0,1%, несмотря на повышение акций Samsung Electronics.

Японский Nikkei Stock Average по итогам сессии понизился на 0,6% после падения на 0,9% в понедельник. В ходе азиатской сессии вторника инвесторы активнее покупали японскую иену, воспринимаемую как актив-убежище.