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Фондовые биржи АТР 5 сентября торгуются разнонаправленно
08:24 05.09.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжают беспокоиться по поводу неопределенности по вопросу реакции стран на ядерные испытания в Северной Корее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.03 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,20% - до 3386,19 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,10%, до 1970,11 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,23% - до 27804,94 пункта.
Корейский KOSPI при этом снижался на 0,32% - до 2322,25 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 5697 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,63% - до 19385,20 пункта.
КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета Безопасности ООН.
Позднее президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель договорились координировать действия по КНДР в ООН, причем Трамп вновь отметил, что рассматривает все варианты разрешения проблемы Корейского полуострова. При этом постоянный представитель США при ООН Никки Хейли (Nikki Haley) призвала членов Совбеза ООН принять "максимально жесткие меры" для сдерживания Пхеньяна. На фоне этой неопределенности инвесторы стали вкладываться в безопасные активы, которыми традиционно являются золото и японская иена. В результате, акции японских компаний экспортеров вновь подешевели. Геополитическая нестабильность сказалась и на снижении корейского индекса.
"Пока неочевидно, что проблему можно решить дипломатическим путем, учитывая, что она не была решена в предыдущие 25 лет. В то же время кажется, что США пока не готовы к военным действиям в ближайшее время. Так что дело не сдвинется с мертвой точки, что будет сказываться на стоимости акций", - цитирует Рейтер старшего инвестстратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Норихиро Фудзито (Norihiro Fujito).
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