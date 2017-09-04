Финансовые новости
- |
- 04.09.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Биржи АТР в основном снижаются 4 сентября после ядерного испытания в КНДР
08:39 04.09.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно снижаются, поскольку инвесторы обеспокоены недавним ядерным испытанием в Северной Корее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.30 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,14% - до 3371,77 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,49%, до 1965,89 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index при этом опускался на 0,51% - до 27809,54 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,81% - до 2338,55 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 5696,9 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,97% - до 19501,43 пункта.
В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. При этом главы МИД Японии и США считают нужным усилить давление на КНДР после ядерного испытания.
Испытание бомбы КНДР усиливает геополитическую напряженность в регионе, что оказывает давление на индексы АТР, а также приводит к удорожанию иены, которая традиционно считается безопасным активом. Ее укрепление негативно сказывается на доходах экспортеров Японии, что усиливает негативное влияние на Nikkei 225. Так, акции Mazda Motor дешевеют на 2,22%, Panasonic - на 1,44%, Honda Motor - на 1,45%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сеул и Токио заявляют о испытании КНДР ядерного оружия
|КНДР объявила о создании водородной бомбы
|В первый день осени курс доллара на межбанке подорожала сильнее, чем ожидали финансисты
|Нацбанк Украины планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стоимость золота растет на фоне ядерных испытаний в КНДР
|Иена дорожает к доллару 4 сентября после ядерного испытания в Северной Корее
|Биржи АТР в основном снижаются 4 сентября после ядерного испытания в КНДР
|Курс биткоина 2 сентября превысил $5 тыс.
|Рынок акций США 1 сентября закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,18%
|В первый день осени курс доллара на межбанке подорожала сильнее, чем ожидали финансисты
Это интересно
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты
|Чего боятся миллениалы: топ-10 угроз
|Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
|Флагман LG V30 представлен официально
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида