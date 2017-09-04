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Рынок акций США 1 сентября закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,18%
07:23 04.09.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и потребительских товаров.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на 0,18%, индекс S&P 500 вырос на 0,20%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,10%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции General Electric Company, которые подорожали на 0,59 п. (2,40%), закрывшись на отметке в 25,14. Котировки Chevron Corporation выросли на 1,14 п. (1,06%), завершив торги на уровне 108,76. Бумаги Nike Inc выросли в цене на 0,55 п. (1,04%), закрывшись на отметке 53,36.
Лидерами падения стали акции United Technologies Corporation, цена которых упала на 1,80 п. (1,50%), завершив сессию на отметке 117,92. Акции Microsoft Corporation поднялись на 0,83 п. (1,11%), закрывшись на уровне 73,94, а The Travelers Companies Inc снизились в цене на 1,28 п. (1,06%) и завершили торги на отметке 119,90.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Cabot Oil & Gas Corporation , Transocean Ltd, которые набрали 4,90%, закрывшись на уровне 8,56, а также акции Southwestern Energy Company, которые повысились на 4,22%, завершив сессию на отметке 5,68.
Лидерами падения стали акции Cooper Companies Inc, которые снизились в цене на 5,84%, закрывшись на отметке 236,18. Акции компании Electronic Arts Inc потеряли 1,80% и завершили сессию на уровне 119,31. Котировки Progressive Corporation снизились в цене на 1,76% до отметки 45,66.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам торгов были акции Aptevo Therapeutics Inc, которые подорожали на 58,65% до отметки 2,110, Neovasc Inc, которые набрали 44,30%, закрывшись на уровне 1,140, а также акции TRACON Pharmaceuticals Inc, которые повысились на 26,00%, завершив сессию на отметке 3,15.
Лидерами падения стали акции Ambarella Inc, которые снизились в цене на 22,40%, закрывшись на отметке 42,215. Акции компании Tech Data Corporation потеряли 20,70% и завершили сессию на уровне 87,46. Котировки Cadiz Inc снизились в цене на 20,49% до отметки 9,70.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2166) превысило количество закрывшихся в минусе (919), а котировки 146 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1598 компаний подорожали, 860 снизились, a 173 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Cabot Oil & Gas Corporation выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 5,17%, 1,32 п., и завершили торги на отметке 26,87. Котировки акций Ambarella Inc упали до 52-недельного минимума, подешевев на 22,40%, 12,185 п., и завершили торги на отметке 42,215.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 4,44% до отметки 10.12.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,64%, или 8,46, достигнув отметки $1.330,66 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,21%, или 0,10, до $47,33 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,19%, или 0,10, до отметки $52,76 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,38% до 1,1864, а котировки USD/JPY повысились на 0,26%, достигнув отметки 110,27.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,22% до 92,79.
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