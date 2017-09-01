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Рынки акций Азии завершили торги 1 сентября в плюсе 3-ю неделю подряд
15:05 01.09.2017 |
Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу вслед за ростом Уолл-стрит, инвесторы ждали новых данных о рынке труда США.
Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%, до 161,15 пункта, и завершил ростом третью неделю подряд (+0,4%). В августе индикатор увеличился восьмой месяц подряд, оказавшись в непосредственной близости от максимума за десятилетие, столь длительно ралли не наблюдалось больше 10 лет.
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,1%, как и более широкий индекс Topix. Гонконгский Hang Seng почти не изменился.
Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,2%, как и китайский Shanghai Composite, а южнокорейский KOSPI опустился на 0,2%.
ВВП Южной Кореи вырос во II квартале на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,7% в годовом выражении. Данные совпали с предварительными оценками и ожиданиями рынка. Вместе с тем темпы инфляции в Южной Корее в августе были максимальными с 2012 года - 2,6% в годовом выражении.
Биржи Сингапура, Малайзии, Индонезии и Филиппин закрыты в пятницу в связи с праздником Ид аль-адха (Курбан-байрам).
Акции работающих в Макао казино вошли в число лидеров роста в Гонконге: Sands China Ltd и Galaxy Entertainment Group прибавили более 3,8%.
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