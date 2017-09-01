Американские фондовые индексы выросли 31 августа на фоне сильных экономических данных

DJ Industrial Average вырос на 55,67 пункта, или на 0,2%, до 21948,10 пунктов. S&P 500 вырос на 14,06 пункта, или на 0,6%, до 2471.65. Эти индексы продемонстрировали пятый месяц роста, что стало самым продолжительным периодом с июля 2016 года.

Nasdaq Composite набрал 60,35 пункта, или на 0,9%, до 6428,66.

Рост был широкомасштабным, все, кроме двух секторов S&P 500 выросли.

"Пока экономика, в том числе мировая, растет, нам придется ориентироваться именно на это, пока кто-либо не сообщит нам нечто совершенно иное", - говорит Дорон Барнесс, директор по торговым операциям в Oppenheimer & Co.

Личные расходы американцев за июль росли максимальным темпом с апреля, а месячный прирост личного дохода достиг наибольшей величины с февраля, сообщило Министерство торговли.

Опубликованные в среду данные показали, что рост ВВП США во 2-м квартале оказался выше первоначальных оценок, а число новых рабочих мест в частном секторе превысило ожидания.

Теперь инвесторы ждут выхода данных по числу рабочих мест вне с/х в пятницу, и если они окажутся позитивными, фондовые индексы США продолжат расти, говорят инвесторы. Тем не менее, многих беспокоит продолжительность ралли фондового рынка.

(Продолжение)

Акции сектора здравоохранения в составе S&P 500 выросли на 1,7% в четверг, показав самый существенный дневной рост с ноября. Котировки акций Biogen повысились на 12,81 доллара, или на 4,2%, до 316,56 доллара, бумаги Gilead Sciences подорожали на 2,48 доллара, или на 3,1%, до 83,71 доллара.

Между тем акции нефтегазовых компаний в составе S&P 500 выросли на 0,5%, почти полностью восстановившись от падения. Цены на сырье повысились, и котировки октябрьских фьючерсов на нефть WTI выросли на 2,8%, до 47,23 доллара за баррель.

Акции Cabot Oil & Gas прибавили 76 центов, или 3,1%, до 25,55, а бумаги Marathon Oil подорожали на 22 цента, или на 2,0%, до 11,12 доллара, став одними из лидеров роста.

Большую часть августа акции нефтегазовых компаний находились под давлением, продолжив падение после того, как ураган Харви привел к закрытию ряда НПЗ, портов и нефтепроводов, а также вызвал падение цен на нефть.

"Множество людей держали короткие позиции, и теперь некоторые закрывают их", - говорит Дорон Барнесс из Oppenheimer & Co.

Даже после роста в четверг субиндекс нефтегазового сектора в составе S&P 500 завершил август самым значительным падением с декабря 2015 года.

Мировые фондовые индексы преимущественно выросли. Европейский индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8%, а японский Nikkei Stock Average закрылся с повышением на 0,7%.