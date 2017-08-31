Рынок акций Украины в последние торги лета немного вырос

Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,76% - до 1129,58 пункта, индекс ПФТС - на 0,07%, до 286,43 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,8 млрд грн, в том числе акциями - 1,7 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+1,12%), "Укрнафты" (+1,06%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,58%).

Помимо этого, существенно подорожали акции "ДТЭК Днипрооблэнерго" (+50%) после продажи Фондом госимущества (ФГИ) Украины госпакета ценных бумаг (25%) в 2,05 раза дороже стартовой цены.

ФГИ также продал по стартовой цене 25% акций "ДТЭК Днипроэнерго". Ценные бумаги энергогенерирующей компании подешевели на УБ на 7,29%.

Результаты торгов акциями на ПФТС по техническим причинам не отображаются.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 2,96% - до 572,55 пункта при объеме торгов 26,4 млн злотых (184,8 млн грн).

Среди индексных акций больше всех подорожали бумаги "Милкиленда" (+7,88%), "Кернела" (+4,67%) и "Астарты" (+3,62%).

Снизились в цене только акции "Овостара" (-2,27%).