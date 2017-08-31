Азиатские индексы выросли 31 августа на статданных из Китая и США

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в плюсе торги в четверг на фоне сильных статданных из США и Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,1%. Индикатор завершил в плюсе восьмой месяц подряд.

Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,7%, более широкий Topix вырос на 0,6%. Тем не менее, фондовый рынок Японии опустился по итогам месяца впервые с апреля.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,79%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,44%, но завершил август ростом на 2,4%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,08%, южнокорейский KOSPI - на 0,38%.

Как стало известно в среду из отчета отраслевой организации ADP, число рабочих мест в США увеличилось в августе на 237 тыс. при ожидавшемся повышении на 185 тыс.

Официальные данные об августовской безработице будут обнародованы в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных Fact Set, рост числа рабочих мест замедлился в прошлом месяце до 175 тыс. с 209 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на уровне 4,3%.

Также в среду министерство торговли США опубликовало пересмотренную оценку роста ВВП страны во втором квартале 2017 года. Согласно новым данным, американская экономика увеличилась на 3% в пересчете на годовые темпы, то есть максимальными темпами с I квартала 2015 года.

Предварительная оценка равнялась 2,6%, и аналитики, опрошенные американскими агентствами, ожидали ее повышения до 2,7-2,8%.

Между тем, по данным Государственного статистического управления КНР, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности повысился с 51,4 пункта в июле до 51,7 в текущем месяце. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем ожидали уменьшения PMI в августе до 51,3 пункта.

Деловая активность в перерабатывающей промышленности Китая в августе 2017 года продолжила улучшаться 13-й месяц подряд, возобновив усиление роста.

Вместе с тем PMI в сфере услуг КНР в августе опустился с 54,5 до 53,4 пункта - самой низкой отметки с мая 2016 года.

"Статданные из США и Китая сигнализируют о том, что восстановление глобальной экономики ускоряется, что является позитивным фактором для прибыли компаний и экспортеров, поставляющих свою продукцию в эти страны", - говорит глава исследовательского отдела First Metro Investment Corp. Кристина Уланг.

Котировки акций Fosun International подскочили на 7,4% на торгах в Гонконге. Ранее в ходе сессии рост достигал рекордных с июля 2015 года 11%. Накануне после закрытия рынка компания отчиталась о росте прибыли в первом полугодии на 34%.

Цена бумаг японской фармкомпании Daiichi Sankyo выросла на 5,3% после того, как Nikkei Business сообщил о том, что в минувшем году британская AstraZeneca пыталась ее приобрести.

Капитализация Fujifilm Holdings увеличилась на 2,3% на новости о том, что руководство компании одобрило программу выкупа акций.

