Фондовые индексы АТР выросли 30 августа, Гонконг достиг максимума за 2 года

Почти все фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду, восстанавливаясь после значительного падения накануне, связанного с запуском северокорейской баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 0,2%, до 160,47 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 1,2% и достиг максимума за два года.

Австралийский S&P/ASX 200 почти не изменился, как и китайский Shanghai Composite, а южнокорейский KOSPI повысился на 0,1%.

Рост розничных продаж в Японии существенно превысил ожидания рынка: в июле показатель поднялся на 1,1% относительно предыдущего месяца и на 1,9% по сравнению с июлем 2016 года. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,3% и 1% соответственно.

Между тем в Австралии уменьшилось число разрешений на строительство жилых дом, что усилило сомнения в устойчивости строительной отрасли. В июле количество разрешений упало на 1,7% относительно июня и на 13,9% в годовом выражении.

"Вчера мы наблюдали типичную реакцию, которой следовало ожидать: подорожали защитные активы, включая иену, южнокорейская вона ослабела, на рынках акций региона шла распродажа. Что интересно, так это смягчение реакции и разворот по большинству позиций. Думаю, дело в том, что в происходящем вокруг Северной Кореи нет ничего нового", - заявил глава аналитического департамента Australia & New Zealand Banking Group Ltd. по Азии Хун Го.

Совет безопасности ООН принял заявление по северокорейскому пуску. В нем подчеркивается: "Совет Безопасности, решительно настроенный на то, чтобы Корейский полуостров стал безъядерной зоной, подчеркивает крайнюю важность немедленных и конкретных действий для снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами".

Президент США Дональд Трамп после получения информации о ракетном пуске заявил, что "эта угрожающая и дестабилизирующая акция только усилит изоляцию северокорейского режима в регионе и во всем мире", а также сказал, что "все меры воздействия" на Пхеньян не снимаются с повестки дня.

Shimao Property возглавляет рост среди китайских девелоперов, акции компании подорожали на 15,7% на торгах в Гонконге благодаря высоким оценкам аналитиков, включая Morgan Stanley и Citi, после сильной полугодовой отчетности.

Тайваньский поставщик пассивных электронных компонентов Yageo увеличил капитализацию на 7%, до максимума за 13 лет, на ожиданиях, что его прибыль во II полугодии улучшится на фоне спроса на конденсаторы для смартфонов.

Цена бумаг Anhui Jianghuai повысилась на 4,1%, поскольку издание China News Service сообщило, что автоконцерн выпустит самоуправляемый автомобиль совместно с Baidu в 2019 году.

Курс акций южнокорейского ритейлера Lotte Shopping упал на 4,2% из-за рисков, связанных со снижением числа китайских туристов на фоне политических трений между Пекином и Сеулом.

Акции японских экспортеров подорожали на фоне ослабления иены: Mitsubishi Motors прибавила 1%, Sony - 2,9%.

Объем торгов на индийском фондовом рынке резко сократился в среду и был на треть ниже среднего показателя за последние 30 дней, поскольку самые сильные ливни с 2005 года со вторника парализовали Мумбай.