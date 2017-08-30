Американские фондовые индексы 29 августа восстановились

Американские фондовые индексы восстановились во вторник после того, как пуск баллистической ракеты Северной Кореей над территорией Японии взбудоражил мировые рынки.

Industrial Average вырос на 57 пунктов, или на 0,3%, до 21865 пунктов, после падения на 135 пунктов ранее в ходе сессии. S&P 500 повысился менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite вырос на 0,3%.

Пхеньян не выпускал ракет в сторону основных островов Японии с 2009 года. В последние недели мировые инвесторы были обеспокоены серией провокаций со стороны северокорейского руководства.

"Очевидно, что запуск северокорейской ракеты над Японией обостряет геополитическую напряженность, - говорит инвестиционный директор Lloyds Banking Group Маркус Штадльманн. - Но, на мой взгляд, пока слишком рано судить о долгосрочном влиянии. Если все ограничится этим испытанием, рынки должны быстро успокоиться".

Индексу DJIA помог рост акций United Technologies на 2,9% после сообщения WSJ о том, что эта компания близка к достижению соглашения о покупке Rockwell Collins более чем за 20 млрд долларов. Таким образом, акции United Technologies стали лидером роста среди компонентов DJIA. До этих новостей акции компании торговались с понижением.

Рост акций технологического сектора, которые были лидером ралли в этом году, также оказал поддержку основным фондовым индексам во вторник.

Позитивные экономические данные помогли предотвратить более сильные продажи на рынке, добавляют инвесторы. Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до второго самого высокого уровня с конца 2000 года, а рост цен на жилье в июне ускорился ввиду повышательного давления со стороны ограниченного предложения и высокого спроса.