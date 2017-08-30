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Американские фондовые индексы 29 августа восстановились
08:08 30.08.2017 |
Американские фондовые индексы восстановились во вторник после того, как пуск баллистической ракеты Северной Кореей над территорией Японии взбудоражил мировые рынки.
Industrial Average вырос на 57 пунктов, или на 0,3%, до 21865 пунктов, после падения на 135 пунктов ранее в ходе сессии. S&P 500 повысился менее чем на 0,1%, Nasdaq Composite вырос на 0,3%.
Пхеньян не выпускал ракет в сторону основных островов Японии с 2009 года. В последние недели мировые инвесторы были обеспокоены серией провокаций со стороны северокорейского руководства.
"Очевидно, что запуск северокорейской ракеты над Японией обостряет геополитическую напряженность, - говорит инвестиционный директор Lloyds Banking Group Маркус Штадльманн. - Но, на мой взгляд, пока слишком рано судить о долгосрочном влиянии. Если все ограничится этим испытанием, рынки должны быстро успокоиться".
Индексу DJIA помог рост акций United Technologies на 2,9% после сообщения WSJ о том, что эта компания близка к достижению соглашения о покупке Rockwell Collins более чем за 20 млрд долларов. Таким образом, акции United Technologies стали лидером роста среди компонентов DJIA. До этих новостей акции компании торговались с понижением.
Рост акций технологического сектора, которые были лидером ралли в этом году, также оказал поддержку основным фондовым индексам во вторник.
Позитивные экономические данные помогли предотвратить более сильные продажи на рынке, добавляют инвесторы. Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до второго самого высокого уровня с конца 2000 года, а рост цен на жилье в июне ускорился ввиду повышательного давления со стороны ограниченного предложения и высокого спроса.
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