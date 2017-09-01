Рынок акций Украины завершил торги 29 августа снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 1,04% - до 1120,55 пункта, индекс ПФТС - на 0,19%, до 285,88 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,48 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 199,5 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Центрэнерго" (-2,42%), Райффайзен Банка Аваль (-1,29%) и "Укрнафты" (-0,4%).

Не изменились в цене только акции "Донбассэнерго".

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,91%) и "Мотор Сичи" (-0,52%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник ускорил падение до 2,42%, в результате индикатор скатился до 554,38 пункта при объеме торгов 5,4 млн злотых (37,8 млн грн).

В "индексной корзине" снизились в цене тяжеловесы: "Астарта" (-5,52%), "Кернел" (-1,4%).

Подорожали акции агрохолдинга ИМК (+2,06%) и "Милкиленда" (+1,23%).