Биржи АТР в основном снижаются 29 августа после нового запуска ракеты КНДР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром снижаются, кроме Shanghai Composite, после запуска Северной Кореей баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.02 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,06% - до 3364,72 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite уменьшался на 0,14%, до 1934,13 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,36% - до 27763,09 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,77% - до 2352,06 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,02%, - до 5651,7 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 уменьшался на 0,56% - до 19340,96 пункта.

Инвесторы отыгрывают очередной запуск ракеты КНДР. Утром во вторник КНДР выпустила ракету, которая пролетев над территорией Японии, через пять минут упала в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Общая дальность полета составила 2,7 тысячи километров, полет продолжался 14 минут, максимальная высота составила 550 километров.

Военные Японии считают, что при полете произошло отделение трех ступеней. Ущерба воздушным и морским судам не зафиксировано. При этом военное командование США и Южной Кореи договорились в самое ближайшее время принять ответные меры в связи с запуском ракеты КНДР, сообщило ранее агентство Рёнхап. Данная ситуация вызывает рост геополитической напряженности, что оказывает давление на биржи региона.

"На этот раз ракета пролетела над Японией, поэтому возможные последствия могут отличаться от тех, что были ранее", - сказал агентству Рейтер главный стратег Daiwa Securities Хирокадзу Кабея (Hirokazu Kabeya).

Кроме того, ранее статбюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии сообщило, что безработица в стране с учетом сезонных колебаний в июле сохранилась на уровне предыдущего месяца в 2,8%, что совпало с прогнозом аналитиков. При этом на японский Nikkei 225 оказывает давление удорожание иены, которая традиционно считается безопасным активом.