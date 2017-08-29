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Рынок акций США закрылся разнонаправленно 28 августа, Dow Jones снизился на 0,02%
07:40 29.08.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов здравоохранения, сырья и технологий. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, финансов и потребительских товаров.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 0,02%, индекс S&P 500 вырос на 0,05%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,28%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Home Depot Inc, которые подорожали на 1,74 п., закрывшись на отметке в 151,39. Котировки Apple Inc выросли на 1,61 п., завершив торги на уровне 161,47. Бумаги Merck & Company Inc выросли в цене на 0,38 п. (0,60%), закрывшись на отметке 63,32.
Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc, цена которых упала на 3,24 п. (2,56%), завершив сессию на отметке 123,23. Акции Goldman Sachs Group Inc поднялись на 2,12 п., закрывшись на уровне 220,35, а International Business Machines снизились в цене на 1,23 п. (0,86%) и завершили торги на отметке 142,51.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Frontier Communications Corp, которые подорожали на 3,68% до отметки 13,25, Newmont Mining Corporation, которые набрали 3,54%, закрывшись на уровне 38,30, а также акции United Rentals Inc, которые повысились на 3,22%, завершив сессию на отметке 110,71.
Лидерами падения стали акции Expedia Inc, которые снизились в цене на 4,51%, закрывшись на отметке 142,53. Акции компании Chesapeake Energy Corporation потеряли 3,69% и завершили сессию на уровне 3,650. Котировки Range Resources Corporation снизились в цене на 3,16% до отметки 17,59.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции MaxPoint Interactive Inc, которые подорожали на 148,19% до отметки 13,70, Fusion Telecommunications International Inc, которые набрали 86,18%, закрывшись на уровне 2,290.
Лидерами падения стали акции Uni-Pixel Inc, которые снизились в цене на 75,85%, закрывшись на отметке 0,0628. Акции компании Diana Containerships Inc потеряли 21,80% и завершили сессию на уровне 0,7429. Котировки Forterra Inc снизились в цене на 17,47% до отметки 3,78.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1644) превысило количество закрывшихся в плюсе (1451), а котировки 145 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1254 компаний подорожали, 1241 снизились, a 143 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Chesapeake Energy Corporation упали до 52-недельного минимума, упав на 3,69%, 0,140 п., и завершили торги на отметке 3,650. Котировки акций MaxPoint Interactive Inc выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 148,19%, 8,18 п., и завершили торги на отметке 13,70. Котировки акций Uni-Pixel Inc упали до исторического минимума, снизившись на 75,85%, 0,1972 п., и завершили торги на отметке 0,0628. Котировки акций Fusion Telecommunications International Inc выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 86,18%, 1,060 п., и завершили торги на отметке 2,290. Котировки акций Diana Containerships Inc упали до исторического минимума, подешевев на 21,80%, 0,2071 п., и завершили торги на отметке 0,7429.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 0,53% до отметки 11.34.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,37%, или 17,73, достигнув отметки $1.315,63 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 2,38%, или 1,14, до $46,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,88%, или 0,46, до отметки $51,52 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,44% до 1,1977, а котировки USD/JPY упали на 0,08%, достигнув отметки 109,28.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,30% до 92,19.
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