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Фондовые индексы Украины 28 августа изменились разнонаправленно
18:50 28.08.2017 |
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,21% - до 1132,33 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,06% - до 286,42 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,1 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 64,2 млн грн, в том числе акциями - 1,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Центрэнерго" (+1,78%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,43%).
В "красной зоне" завершили торги акции "Укрнафты" (-0,87%), "Мотор Сичи" (-0,6%) и "Донбассэнерго" (-0,48%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,51%) и "Центрэнерго" (+0,18%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник упал на 1,9% - до 568,14 пункта при объеме торгов 4,2 млн злотых (29,4 млн грн).
В "индексной корзине" больше всех подешевели акции "Милкиленда" (-3,55%), "Астарты" (-3,16%) и "Кернела" (-1,85%).
Выросли в цене только акции агрохолдинга ИМК (+0,59%).
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