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Азиатские фондовые рынки выросли 28 августа
14:37 28.08.2017 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в плюсе сессию в понедельник, при этом гонконгский индикатор в ходе сессии превышал 28000 пунктов впервые с мая 2015 года.
Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,1%.
Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,9%.
Южнокорейский KOSPI снизился на 0,35%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%.
Японский индекс Nikkei 225 практически не изменился, более широкий Topix вырос на 0,2%.
Участники азиатского рынка оценивали возможные последствия урагана "Харви" в США и выступления глав центробанков мира на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Ураган "Харви", усилившийся до четвертой категории (по шкале до пяти) стал самым мощным в США с 2004 года. В результате ливней и наводнений приостановили работу ряд крупных НПЗ, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране.
Тем временем рынок остался в замешательстве после выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен и ее коллеги из Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в пятницу, которые не стали упоминать про денежно-кредитную политику в своих выступлениях в Джексон-Хоуле.
Акции китайского поставщика деталей для iPhone AAC Technologies взлетели на торгах в Гонконге на 11% после того, как компания отчиталась о росте прибыли в первом полугодии на 57%.
Цена бумаг австралийских банков опустилась: капитализация Commonwealth Bank of Australia снизилась на 1,3%, Westpac - на 1,8%, ANZ Banking Group - на 0,5%.
Стоимость акций гонконгского девелопера Agile Group Holdings выросла на 4,3%. Компания сообщила о росте прибыли за первое полугодие более чем в три раза, до 1,86 млрд юаней ($280 млн).
Ценные бумаги Samsung Electronics подешевели на 2%. Южнокорейская фирма объявила о планах инвестировать $7 млрд в производство микрочипов памяти в Китае.
Рыночная стоимость китайских Bank of Communications Co. и China Life Insurance Co. увеличилась более чем на 1%.
Капитализация китайских компаний Orient Securities и Huatai Securities увеличилась на 10% на слухах, что государственная инвесткомпания China Securities Finance повысила свои инвестиции в ряд брокерских компаний страны.
Акции China Shenhua Energy подорожали на 2,1% на новости, что регуляторы одобрили слияние ее материнской компании Shenhua Group и одной из самых больших в стране генерирующих госкорпораций China Guodian Corp.
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