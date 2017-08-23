Рынок акций Украины завершил торги 23 августа снижением

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,19% - до 1129,92 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 286,59 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 241,5 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,93%), "Центрэнерго" (-0,97%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,32%).

Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+0,72%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (-0,63%) и "Мотор Сичи" (-0,08%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,64% - до 595,88 пункта при объеме торгов 3,6 млн злотых (25,2 млн грн).

Почти все индексные акции находились в "красной зоне".

Тройку лидеров снижения составили бумаги "Астарты" (-2,27%), "Милкиленда" (-1,76%) и KSG Agro (-1,29%).

С ростом стоимости торговались только акции "Кернела" (+0,39%).

