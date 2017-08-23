Финансовые новости
- |
- 23.08.17
- |
- 18:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Рынок акций Украины завершил торги 23 августа снижением
18:24 23.08.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в среду снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,19% - до 1129,92 пункта, индекс ПФТС - на 0,12%, до 286,59 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,3 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 241,5 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,93%), "Центрэнерго" (-0,97%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,32%).
Выросли в цене только акции "Укрнафты" (+0,72%).
На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (-0,63%) и "Мотор Сичи" (-0,08%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв снизился на 0,64% - до 595,88 пункта при объеме торгов 3,6 млн злотых (25,2 млн грн).
Почти все индексные акции находились в "красной зоне".
Тройку лидеров снижения составили бумаги "Астарты" (-2,27%), "Милкиленда" (-1,76%) и KSG Agro (-1,29%).
С ростом стоимости торговались только акции "Кернела" (+0,39%).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ГФС разъяснила налогообложение отдельных видов доходов физлиц
|НБУ отменил лимит на снятие физлицами инвалюты с депозитов
|Приватбанк будет готов к продаже через 3-5 лет, - и.о. предправления Пахачук
|Зачем Беларуси новый российский кредит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины завершил торги 23 августа снижением
|Депозитные ставки для физлиц 23.08.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 23 августа составил 25,5456 грн
|НБУ отменил лимит на снятие физлицами инвалюты с депозитов
|Приватбанк будет готов к продаже через 3-5 лет, - и.о. предправления Пахачук
|Биржи АТР закрылись в основном снижением на фоне новостей из США
|Евро дорожает к доллару после выхода статистики по деловой активности в еврозоне
Это интересно
|Volkswagen решился на выпуск электровэна в духе классического Microbus
|Хакеры все чаще сдают трояны в аренду
|Hyundai сконцентрируется на электромобилях вместо машин на топливных элементах
|Украинский стартап DMarket по продаже предметов из виртуальных игр на первом этапе ICO привлек около $11,5 млн
|Хакеры взломали Enigma Project и похитили криптовалюту на $475 тыс.
|Названы лучшие места для жизни в Швейцарии
|Экран смартфона Elephone S8 занимает 92,4% площади лицевой панели