Биржи АТР в основном растут вслед индексами США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются в плюсе, кроме шэньчжэньской, биржи следуют за слабым подъемом рынков США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.34 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,15% - до 3291,71 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite опускался на 0,08%, до 1914,80 пункта. Гонконгский Hang Seng Index при этом увеличивался на 1,04% - до 27437,76 пункта, корейский KOSPI - на 0,4%, до 2364,53 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 5739,60 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,06% - до 19405,46 пункта.

Объемы торгов по-прежнему остаются незначительными, поскольку инвесторы ожидают ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле в конце текущей недели, на котором выступят главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен и Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. В результате биржи США закрылись в основном слабым ростом.

"Рынок продолжает ожидать от регуляторов направления (их дальнейшей монетарной политики - ред.)", - сообщила агентству Market Watch аналитик Societe Generale Михала Маркуссен (Michala Marcussen).

Японский Nikkei 225 при этом перешел к слабому росту на увеличении курса доллара к иене (на 0,27%). Слабая иена помогает японским экспортоориентированным компаниям, так как увеличивает их доходы в национальной валюте. Так, акции Yamaha Motor Co Ltd дорожают на 1,14%, Mitsubishi Motors - на 0,77%.