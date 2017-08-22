Рынок акций США закрылся 21 августа разнонаправленно, Dow Jones прибавил 0,13%

Фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов телекоммуникаций, здравоохранения и сырья. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, технологий и промышленности.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,13%, индекс S&P 500 вырос на 0,12%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Home Depot Inc, которые подорожали на 1,71 п. (1,16%), закрывшись на отметке в 149,20. Котировки Cisco Systems Inc выросли на 0,31 п. (1,02%), завершив торги на уровне 30,68. Бумаги Verizon Communications Inc выросли в цене на 0,45 п. (0,94%), закрывшись на отметке 48,14.

Лидерами падения стали акции Nike Inc, цена которых упала на 1,34 п. (2,44%), завершив сессию на отметке 53,61. Акции Chevron Corporation поднялись на 0,70 п. (0,66%), закрывшись на уровне 105,78, а Goldman Sachs Group Inc снизились в цене на 1,36 п. (0,61%) и завершили торги на отметке 220,79.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, которые подорожали на 4,10% до отметки 14,73, Johnson Controls International PLC, которые набрали 3,29%, закрывшись на уровне 38,27, а также акции Red Hat Inc, которые повысились на 2,21%, завершив сессию на отметке 102,65.

Лидерами падения стали акции Foot Locker Inc, которые снизились в цене на 7,45%, закрывшись на отметке 31,82. Акции компании Frontier Communications Corp потеряли 6,19% и завершили сессию на уровне 12,72. Котировки First Solar Inc снизились в цене на 4,37% до отметки 45,96.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Appliance Recycling Centers, которые подорожали на 137,70% до отметки 1,4500, FalconStor Software Inc (NASDAQ:FALC), которые набрали 61,94%, закрывшись на уровне 0,400, а также акции Veritone Inc, которые повысились на 49,30%, завершив сессию на отметке 11,75.

Лидерами падения стали акции Cardiome Pharma Corp, которые снизились в цене на 32,82%, закрывшись на отметке 2,600. Акции компании One Horizon Group Inc потеряли 21,92% и завершили сессию на уровне 0,5700. Котировки Pacific Special Acquisition Corp снизились в цене на 17,33% до отметки 6,20.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1537) превысило количество закрывшихся в минусе (1534), а котировки 163 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1436 компаний подешевели, 1035 выросли, a 160 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Foot Locker Inc упали до 3-летнего минимума, снизившись на 7,45%, 2,56 п., и завершили торги на отметке 31,82. Котировки акций Frontier Communications Corp упали до 52-недельного минимума, снизившись на 6,19%, 0,84 п., и завершили торги на отметке 12,72. Котировки акций Red Hat Inc выросли до максимума, повысившись на 2,21%, 2,22 п., и завершили торги на отметке 102,65. Котировки акций Appliance Recycling Centers выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 137,70%, 0,8400 п., и завершили торги на отметке 1,4500. Котировки акций One Horizon Group Inc упали до исторического минимума, подешевев на 21,92%, 0,1600 п., и завершили торги на отметке 0,5700. Котировки акций Pacific Special Acquisition Corp упали до исторического минимума, снизившись на 17,33%, 1,30 п., и завершили торги на отметке 6,20.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 7,08% до отметки 13.25.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,37%, или 4,73, достигнув отметки $1.296,33 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 2,08%, или 1,01, до $47,65 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 1,88%, или 0,99, до отметки $51,73 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,42% до 1,1810, а котировки USD/JPY упали на 0,17%, достигнув отметки 109,00.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,35% до 93,03.