Биржи АТР торгуются 21 августа разнонаправленно на политических событиях в Корее и США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не демонстрируют единой динамики на фоне развития геополитического сюжета, связанного с Корейским полуостровом, а также на политических событиях в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.07 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 3276,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,42%, до 1910,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,52% - до 27189,02 пункта, корейский KOSPI уменьшался на 0,01 %, до 2346,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,63%, до 5711 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,4% - до 19393,48 пункта.

На биржевые показатели повлиял рост напряжённости вокруг США и КНДР. Ранее в понедельник стало известно о начале американо-южнокорейских военных учений Ulchi Freedom Guardian (UFG) в Южной Корее. В нынешних учениях принимают участие около 50 тысяч южнокорейских военнослужащих и 17,5 тысяч американских, в том числе 3 тысячи переброшены в Южную Корею из-за рубежа.

По данным агентства Рейтер, многие инвесторы опасаются, что Пхеньян может принять жёсткие ответные меры, вплоть до испытания ядерной ракеты. Кроме того, на рынки влияет политическая неопределённость в США.

В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о решении снять с должности советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Отставки Бэннона добивалась оппозиция в лице демократов на основании его правых популистских взглядов, в то время как некоторые сторонники Трампа в Белом доме обвиняли его в утечках информации и конфликтах с другими чиновниками.

"Рынки, похоже, считают, что администрация останется слабой, и ее способность проводить свою политику будет затруднена даже после ухода Бэннона", - сообщил агентству Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa), старший стратег Sumitomo Mitsui Asset Management.