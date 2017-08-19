ПФТС понизился на 0,13 пункта до 286,47

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в субботу понизился на 0,13 пункта, или на 0,05% до 286,47 пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба ПФТС.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 21,32 пункта, или на 8,04% с 265,15 пунктов.

Объем торгов за день составил 37,964 млн гривен.

Как сообщало агентство, в пятницу ПФТС понизился на 0,67 пункта, или на 0,23% до 286,6 пунктов.

Индекс ПФТС рассчитывается с 1 октября 1997 года.

По состоянию на 1 августа количество ценных бумаг в биржевом списке составило 662: акции - 287, корпоративные облигации - 67, ценные бумаги институтов совместного инвестирования - 29, ОВГЗ - 261, акции корпоративных инвестиционных фондов - 15, деривативы государственные - 3.

Результаты торгов акциями: