Рынок акций США закрылся падением 18 августа, Dow Jones снизился на 0,35%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, потребительских товаров и здравоохранения.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,35%, индекс S&P 500 опустился на 0,18%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Caterpillar Inc, которые подорожали на 0,78 п. (0,69%), закрывшись на отметке в 113,92. Котировки Chevron Corporation выросли на 0,56 п. (0,53%), завершив торги на уровне 106,48. Бумаги Exxon Mobil Corporation выросли в цене на 0,38 п. (0,50%), закрывшись на отметке 76,64.

Лидерами падения стали акции Nike Inc, цена которых упала на 2,51 п. (4,37%), завершив сессию на отметке 54,95. Акции Cisco Systems Inc поднялись на 0,67 п. (2,16%), закрывшись на уровне 30,37, а Home Depot Inc снизились в цене на 2,18 п. (1,46%) и завершили торги на отметке 147,49.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Ross Stores Inc, которые подорожали на 10,67% до отметки 59,02, Estee Lauder Companies Inc, которые набрали 7,73%, закрывшись на уровне 105,92, а также акции Southwestern Energy Company, которые повысились на 2,92%, завершив сессию на отметке 5,28.

Лидерами падения стали акции Foot Locker Inc, которые снизились в цене на 27,92%, закрывшись на отметке 34,38. Акции компании Deere & Company потеряли 5,38% и завершили сессию на уровне 117,31. Котировки Nike Inc снизились в цене на 4,37% до отметки 54,95.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции root9B Holdings Inc, которые подорожали на 80,00% до отметки 1,0800, FalconStor Software Inc, которые набрали 33,51%, закрывшись на уровне 0,247, а также акции Sportsmans, которые повысились на 25,43%, завершив сессию на отметке 4,34.

Лидерами падения стали акции Roka Bioscience Inc, которые снизились в цене на 25,77%, закрывшись на отметке 1,4900. Акции компании Pacific Special Acquisition Corp потеряли 23,20% и завершили сессию на уровне 7,45. Котировки Valeritas Holdings Inc снизились в цене на 13,54% до отметки 3,58.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1634) превысило количество закрывшихся в минусе (1424), а котировки 157 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1273 компаний подорожали, 1206 снизились, a 154 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Foot Locker Inc упали до 3-летнего минимума, снизившись на 27,92%, 13,32 п., и завершили торги на отметке 34,38. Котировки акций Estee Lauder Companies Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 7,73%, 7,60 п., и завершили торги на отметке 105,92. Котировки акций Roka Bioscience Inc упали до 52-недельного минимума, подешевев на 25,77%, 0,5173 п., и завершили торги на отметке 1,4900. Котировки акций Pacific Special Acquisition Corp упали до исторического минимума, упав на 23,20%, 2,25 п., и завершили торги на отметке 7,45. Котировки акций Valeritas Holdings Inc упали до исторического минимума, упав на 13,54%, 0,56 п., и завершили торги на отметке 3,58.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 8,30% до отметки 14.26.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,06%, или 0,83, достигнув отметки $1.291,57 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 3,33%, или 1,57, до $48,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 3,55%, или 1,81, до отметки $52,84 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,34% до 1,1763, а котировки USD/JPY упали на 0,36%, достигнув отметки 109,18.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,34% до 93,32.