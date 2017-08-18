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Курс акций "Захидэнерго" обвалился на 20% после аукциона ФГИ
14:24 18.08.2017 |
Курс акций "ДТЭК Захидэнерго" на "Украинской бирже" (УБ) в пятницу утром после завершения аукциона по продаже государственного блокпакета акций по курсу 130,46 грн за акцию обвалился сначала на 10%, а затем еще на 10% - до 120,1 грн за акцию.
Котировки купли-продажи соответственно упали с максимумов в 145 грн и 180 грн до 120,1 и 140 грн за акцию, однако к настоящему времени спред сузился: цена покупки - 125 грн, продажа - 136,6 грн.
Как сообщалось, в момент объявления аукциона по продаже 25% акций "ДТЭК Захидэнерго" со стартовой ценой 108,7 грн за акцию в конце июля эти бумаги котировались на УБ по курсу 120,1 грн, цена покупки составляла 119,6, продажи - 123 грн за акцию.
Накануне торгов 17 августа стало известно, что на него подали заявки два покупателя. В ожидании конкурентной борьбы курс акций "ДТЭК Захидэнерго" на УБ по итогам дня подскочил на 30,33% - до 155 грн за штуку. В течение дня было заключено 10 сделок на 0,8 млн грн по ценам от 126 до 155 за акцию.
В ходе аукциона в пятницу было сделано четыре шага повышения цены, конечным покупателем выступила компания из группы СКМ, которой принадлежит холдинг ДТЭК, уже владеющий 72,24% акций "ДТЭК Захидэнерго".
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