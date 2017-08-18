Биржи АТР опускаются 18 августа после атак в Испании

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются, при этом японский Nikkei 225 уменьшился до минимума за три месяца, давление на биржи оказывает обеспокоенность инвесторов после событий в Испании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.10 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,20% - до 3262,01 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,30%, до 1903,68 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,67% - до 27161,99 пункта, корейский KOSPI - на 0,24%, до 2356,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,72%, до 5737,5 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 1,01% - до 19504,14 пункта, при этом раньше в ходе торгов он достигал отметки 19437 пунктов, что стало самым низким значением с мая.

Давление на биржи оказывают события в Испании. В четверг днем фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла, в туристическом центре Барселоны. Полиция назвала инцидент терактом, ответственность взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в России). Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, но водитель фургона остается на свободе.

Несколько часов спустя фургон въехал в группу людей в Камбрильсе (в 120 километрах от Барселоны), пострадали семь человек, в том числе полицейский. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.

После этих событий биржи США опустились в среднем на 1,2-2%, а биржи АТР в пределах 1%. При этом возросший спрос на безопасные активы, к которым традиционно относится иена, привела к удорожанию японской валюты, что усилило давление на японский Nikkei 225.