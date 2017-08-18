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Индекс DJIA упал на 274 пункта - самое сильное снижение за три месяца
08:07 18.08.2017 |
Трейдеры и управляющие фондами в основном относят падение DJIA на 274 пункта на счет порции разочаровывающих финансовых отчетов компаний, куда входят как крупные ритейлеры, так и гиганты технологического сектора. Падение в четверг затмило снижение на прошлой неделе, когда акции падали после слабых отчетов компаний и ввиду растущей напряженности между США и Северной Кореей.
Некоторые инвесторы говорят, что падение, вероятно, также было усилено благодаря низкому объему торгов в летний период, однако они также предупреждают, что на рынке наблюдаются признаки роста нервозности после периода спокойствия, когда индикаторы волатильности в прошлом месяце упали до исторических минимумов.
Котировки акций продолжили падение во второй половине дня в четверг после теракта в Барселоне, в ходе которого погибли 13 человек, и более 50 было ранено.
Акции всех 30 компаний, торгующихся на DJIA в четверг упали, как и все 11 основных секторов S&P 500.
Industrial Average опустился на 274 пункта, или на 1,2%, до 21751 пунктов, что стало самым значительным снижением с мая 2017 года. Индекс S&P 500. снизился на 1,5%. Nasdaq Composite потерял 1,9%.
Марк Штокле, генеральный директор и старший управляющий Adams Funds, отметил, что его компания владеет акциями Wal-Mart и считает их привлекательными, учитывая проблемы других розничных компаний с наращиванием продаж.
Откат "может стать прекрасной возможностью для тех, кто до сих пор не владел акциями Wal-Mart", полагает Штокле.
Его компания также рассматривала возможность покупки дополнительных акций Cisco, однако руководители сошлись на том, что она соперничает с компаниями, которые демонстрируют более уверенный рост. "В обстановке, изобилующей возможностями, недостаточно показывать просто хорошие результаты", - добавил Штокле.
Акции Cisco Systems Inc. потеряли 4% ввиду падения квартальной выручки.
Бумаги технологических компаний, которые преимущественно росли с начала года, в четверг понизились.
Акции NetApp упали на 6,7%. Ее прогноз по продажам оказался у нижней границы оценок аналитиков, хотя компания превысила ожидания по квартальной прибыли.
Падение акций вопреки превышению прогнозов означает, что в некоторых сегментах рынка был достигнут пик, поясняют некоторые инвесторы.
"Когда хорошие новости не вознаграждаются, приходит время взять паузу", - отмечает Майкл Скэнлон, портфельный управляющий Manulife Asset Management.
Августовские фьючерсы на золото выросли на 0,7% до 1286,40 доллара за унцию.
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