Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,31% - до 1123,61 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,26% - до 287,27 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,3 млн грн, в том числе акциями - 8,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 108,9 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+1,45%), "Укрнафты" (+0,99%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,22%).

Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-0,89%).

Вне "индексной корзины" заметно подорожали акции "ДТЭК Захидэнерго" (+30,33%) и "Киевэнерго" (+9,24%) в преддверии запланированных на 18 августа аукционов Фонда госимущества (ФГИ) Украины по приватизации блокпакетов (25%) акций энергокомпаний. При этом торговый оборот с акциями "ДТЭК Захидэнерго" составил 0,8 млн грн, тогда как с акциями "Киевэнерго" была заключена всего одна сделка на 6,5 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что ФГИ получил две заявки на аукцион по продаже 25% акций ПАО "ДТЭК Захидэнерго" и одну на 25% акций ПАО "Киевэнерго".

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-1,67%) и "Центрэнерго" (-0,04%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,61% - до 607,5 пункта при объеме торгов 2 млн злотых (14 млн грн).

Почти все индексные акции завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Агротона" (+6,12%), Coal Energy (+3,57%) и KSG Agro (+3,2%).

Не изменились в стоимости акции "Астарты", агрохолдинга ИМК и "Милкиленда".