Биржи АТР в основном растут 17 августа на неопределенности монетарной политики ФРС США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно увеличиваются, отыгрывая публикацию протоколов июльского заседания Федеральной резервной системы США, которые вскрыли сильное разделение участников по вопросу политики регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.46 EET индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,38% - до 3258,91 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite поднимался на 0,33%, до 1904,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index колебался вблизи уровня закрытия предыдущих торгов в 27409,07 пункта, корейский KOSPI - увеличивался на 0,52%, до 2360,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,03% - до 5783,4 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,04% - до 19721,19 с 19729,28 пункта. При этом ранее на торгах он поднимался до отметки 19739,04.

В среду ФРС США опубликовала протоколы июльского заседания, которые вскрыли неопределенность по вопросу дальнейшей политики регулятора. Несмотря на то, что несколько членов Комитета по открытым рынкам ФРС были готовы объявить дату начала программы по сокращению портфеля активов, большинство участников предпочли отложить решение до следующего заседания регулятора 19-20 сентября. Комитет также не стал высказаться о дате следующего поднятия процентных ставок.

"Большинство участников указали, что они ожидают роста инфляции... до целевого уровня в 2% в среднесрочной перспективе. Однако многие участники считают, что инфляция останется ниже 2% дольше, чем изначально ожидалось, и несколько участников спрогнозировали, что инфляция будет двигаться в сторону понижения", - говорится в документе.

Перспектива более медленных темпов поднятия ставок, чем ожидалось, повлияла на снижение курса доллара на поздних торгах в среду и на последующее укрепление иены к доллару утром в четверг. Так, курс иены к доллару снижался до 109,88 доллара с 110,19 ранее, что позитивно сказывается на стоимости акций японских компаний-экспортеров. На этом фоне японские биржи оказались в плюсе ранее в четверг.

Инвесторы также обратили внимание на статистику по рынку труда в Австралии. Уровень безработицы в июле в стране снизился на 5,6%, как и ожидали аналитики. Австралия создала 27,9 тысяч рабочих мест, по сравнению с 20 тысячами по прогнозу. При этом, рост рабочих мест не сопровождается ростом заработных плат, которые оказались в июле ниже, чем в предыдущем месяце, в то время как неполная занятость остается завышенной, особенно среди молодых работников. Уровень потребительских настроений был также ниже, чем в предыдущие месяцы, так как более медленный темп роста заработных плат и увеличение затрат на электроэнергию тормозят потребление домашних хозяйств.