Фондовые индексы США выросли 16 августа на фоне восстановления в розничном секторе

Фондовые рынки США выросли в среду за счет восстановления акций розничного сектора.

DJ Industrial Average повысился на 25,88 пункта, или на 0,1%, до 22024,87 пункта, S&P 500 прибавил 0,1%, Nasdaq Composite вырос на 0,2%.

Акции Target выросли на 1,96 доллара, или 3,6%, до 56,31 доллара после повышения прогноза компании по прибыли до конца этого года. В число лидеров индекса S&P 500 также вошли акции Gap, Dollar Tree и Best Buy.

"Target добилась выдающихся результатов, - говорит Крис Гэффни, президент EverBank World Markets. - Все вдруг заговорили о том, что ситуация в потребительском секторе вновь улучшается".

Акции Urban Outfitters подскочили на 2,94 доллара, или 17%, до 19,76 доллара, после того как компания превысила прогнозы Уолл-стрит по квартальной прибыли и выручке. Акции Home Depot выросли на 2,08 доллара, или1,4%, до 152,25 доллара.

Фондовые индексы оставались относительно стабильны после публикации протоколов последнего заседания ФРС, которые показали, что руководители центрального банка разделились во мнениях относительно сроков следующих повышений процентных ставок.

Stoxx Europe 600 добавил 0,7% и завершил в плюсе третью сессию подряд. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии вырос на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi сегодня показал опережающую динамику. Трейдеры вернулись на рынок после официального выходного. Индекс добавил 1% в начале торгов, а по итогам сессии вырос на 0,6%.