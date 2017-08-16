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Рынок акций США закрылся разнонаправленно 15 августа, Dow Jones прибавил 0,02%
07:46 16.08.2017 |
Фондовый рынок США завершил торги вторника разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, технологий и потребительских товаров. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах телекоммуникаций, потребительских услуг и нефти и газа.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,02%, индекс S&P 500 опустился на 0,05%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,11%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции American Express Company, которые подорожали на 1,32 п. (1,54%), закрывшись на отметке в 86,79. Котировки Apple Inc выросли на 1,75 п. (1,09%), завершив торги на уровне 161,60. Бумаги Boeing Co выросли в цене на 2,02 п. (0,85%), закрывшись на отметке 239,17.
Лидерами падения стали акции Home Depot Inc (NYSE:HD), цена которых упала на 4,09 п. (2,65%), завершив сессию на отметке 150,17. Акции Nike Inc поднялись на 1,22 п. (2,04%), закрывшись на уровне 58,56, а United Technologies Corporation снизились в цене на 1,19 п. (1,02%) и завершили торги на отметке 115,96.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Wynn Resorts Limited, которые подорожали на 6,41% до отметки 136,39, Synchrony Financial, которые набрали 4,55%, закрывшись на уровне 30,99, а также акции Range Resources Corporation, которые повысились на 4,11%, завершив сессию на отметке 17,61.
Лидерами падения стали акции Advance Auto Parts Inc (NYSE:AAP), которые снизились в цене на 20,34%, закрывшись на отметке 87,08. Акции компании Coach Inc потеряли 15,19% и завершили сессию на уровне 40,64. Котировки CenturyLink Inc снизились в цене на 6,47% до отметки 20,54.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Tandem Dtes Care, которые подорожали на 37,27% до отметки 0,76, Interpace Diagnostics Group Inc, которые набрали 30,51%, закрывшись на уровне 1,0800, а также акции Intellipharmaceutics International, которые повысились на 28,34%, завершив сессию на отметке 1,090.
Лидерами падения стали акции root9B Holdings Inc, которые снизились в цене на 54,26%, закрывшись на отметке 0,8690. Акции компании TearLab Corp потеряли 22,71% и завершили сессию на уровне 1,6771. Котировки Cancer Gent снизились в цене на 20,51% до отметки 3,100.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2039) превысило количество закрывшихся в плюсе (1085), а котировки 123 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1668 компаний подешевели, 817 выросли, a 149 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Advance Auto Parts Inc упали до 3-летнего минимума, упав на 20,34%, 22,24 п., и завершили торги на отметке 87,08. Котировки акций CenturyLink Inc упали до минимума, упав на 6,47%, 1,42 п., и завершили торги на отметке 20,54. Котировки акций American Express Company (NYSE:AXP) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 1,54%, 1,32 п., и завершили торги на отметке 86,79. Котировки акций Apple Inc выросли до исторического максимума, подорожав на 1,09%, 1,75 п., и завершили торги на отметке 161,60. Котировки акций root9B Holdings Inc упали до 52-недельного минимума, подешевев на 54,26%, 1,0310 п., и завершили торги на отметке 0,8690.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 3,00% до отметки 11.96.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,94%, или 12,14, достигнув отметки $1.278,26 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре практически не изменились 0,00%, или 0,00, до $47,59 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,22%, или 0,11, до отметки $50,84 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,37% до 1,1736, а котировки USD/JPY повысились на 0,86%, достигнув отметки 110,59.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 93,74.
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