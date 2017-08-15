Финансовые новости
- |
- 15.08.17
- |
- 12:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Гонконгская биржа закрывает торговый зал
09:51 15.08.2017 |
Гонконгская фондовая биржа (HKEX) намерена закрыть свой торговый зал в конце октября, поскольку почти все операции на этой площадке ведутся в электронном режиме, сообщает South China Morning Post.
"Это символическое место будет преобразовано для проведения различных церемоний, выставок, конференций и образовательной деятельности инвесторов", - пояснила представитель HKEX.
Торговый зал Гонконгской биржи был открыт в 1985 г. Одновременно проводили там сделки до 900 брокеров. Сейчас, однако, ежедневно в этом помещении присутствует менее 30 трейдеров. Большая часть торгов уже долгое время ведется в электронном режиме.
По аналогичным причинам свои операционные залы закрыли фондовые биржи в Токио и Сингапуре, отмечает издание.
В настоящее время на гонконгской площадке, которая является шестой по величине в мире, котируются акции более 2 тыс. компаний, совокупная рыночная капитализация которых составляет более $3,7 трлн.
В 2016 г. HKEX заняла первое место в мире по объемам привлечения капитала на рынке первичного размещения акций (IPO).
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Эксперт, на которого ссылалась NYT: Не верю, что Украина поставляла двигатели КНДР
ТОП-НОВОСТИ
|Что из себя представляет украинская модернизация танка Т-72
Пока Т-72АМТ единственный вариант модернизации парка украинских Т-72, который рассматривается военными в качестве базового. Однако свое слово еще не сказали харьковские танкостроители, которые за годы независимости накопили просто громадный опыт модернизации.
|И.о.главы ФГИ: У нас есть ощущение, что большинство из восьми блокпакетов энергокомпаний будут гарантировано проданы
|Курс доллара на межбанке трясет из-за аграриев
|Ракетный скандал. Десять причин усомниться в версии New York Times
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 25,6160 грн
|В июле объем операций на межбанке увеличился на 12% до $6,7 млрд
|В июле население продало валюты на $327 млн больше, чем купило
|Объем торгов долларом на межбанке 14 августа увеличился на $0,8 млн до $174,3 млн
|НБУ продал 14 августа банкам депозитные сертификаты на 7 781 млн гривен
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.08.2017
Это интересно
|Samsung выиграла суд против бывших корейских владельцев Galaxy Note7
|Panasonic тестирует самоуправляемые кресла-коляски в токийском аэропорту
|Китай впервые в мире осуществил безопасную квантовую передачу данных со спутника
|Ученым удалось внедрить вредоносный код в молекулу искусственной ДНК
|Устройства Microsoft Surface оказались самыми проблемными в мире
|Skoda и Tata отказались от идеи выпуска совместных машин
|Южная Корея делает первый шаг к «налогу на роботов»