Гонконгская биржа закрывает торговый зал

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) намерена закрыть свой торговый зал в конце октября, поскольку почти все операции на этой площадке ведутся в электронном режиме, сообщает South China Morning Post.

"Это символическое место будет преобразовано для проведения различных церемоний, выставок, конференций и образовательной деятельности инвесторов", - пояснила представитель HKEX.

Торговый зал Гонконгской биржи был открыт в 1985 г. Одновременно проводили там сделки до 900 брокеров. Сейчас, однако, ежедневно в этом помещении присутствует менее 30 трейдеров. Большая часть торгов уже долгое время ведется в электронном режиме.

По аналогичным причинам свои операционные залы закрыли фондовые биржи в Токио и Сингапуре, отмечает издание.

В настоящее время на гонконгской площадке, которая является шестой по величине в мире, котируются акции более 2 тыс. компаний, совокупная рыночная капитализация которых составляет более $3,7 трлн.

В 2016 г. HKEX заняла первое место в мире по объемам привлечения капитала на рынке первичного размещения акций (IPO).